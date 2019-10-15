環球時報：中美實現突破，應該高興而非唱衰

中評社北京10月15日電／中美上周舉行的經貿高級別磋商究竟談出了什麼？中國官方第一時間的通報使用了“實質性進展”的措辭，並且指出這些進展的領域包括農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等。這在中國官方對外通報的通常語境下，是非常積極的。



然而美國和一些西方媒體卻在尋找中美雙方通報的“溫度差”。特朗普總統11日在會晤劉鶴副總理時，不僅稱讚雙方取得了實質性的第一階段成果，而且要求及早確定第一階段協議文本，美國和西方媒體則強調中方沒有使用同樣的措辭，也沒有談及中方將購買400億至500億美元美國農產品，並以此宣揚中美實際上並沒有談攏什麼。



需要指出的是，中美對雙方經貿磋商結果的通報從來就沒有在表述層面高度一致過。每一次都是美方說得多，披露一些很具體的內容。中方則言簡意賅，只說很原則的話。比如中美關於雙方促進貿易平衡的具體數字信息，中方迄今從未對外通報過。中國對談判結果的通報程序與美方有很大不同，總的來說雙方對此都已經習慣了。



中美這一次談判顯然實現了突破，雙方都對進展感到滿意，並且形成了達成最終交易的強烈意願。我們很高興地看到，雙方的積極態度形成了相向而行的新局面，有了結束貿易戰更明顯的政治決心。我們希望這一好的形勢能夠持續下去，順利達到雙方成交的結果。



西媒有些懷疑中美實現突破的真實性，至少部分是可以理解的。因為貿易戰打得太久了，雙方之前在接近達成協議時出現過反覆。而且就在上周新的談判之前，美方剛又宣布制裁28家中國實體，進一步衝擊了輿論對雙方取得積極成果的預期。上周華盛頓談判的成果讓很多人感到意外，其中一些人的質疑可以說是情不自禁的，更何況挑刺是很多西媒的條件反射。



還有一些美國和西方的輿論力量不願意看到中美經貿磋商取得進展。歐媒中有樂於“坐山觀虎鬥”的情緒，美媒中則有不少人同當前的執政集團結了梁子。干擾中美緩和關係，讓兩國達不成經貿協議，成了他們自覺或不自覺的行動方向。



當然了，中美貿易戰畢竟已經打了近20個月，從短期看，保持貿易戰的慣性比扭轉兩國經貿關係的方向要更省事，中美停止貿易戰雖是大好事，但一些人會不太敢相信那樣的情況真會到來。這其實是一種惰性，需要被正視和面對。

