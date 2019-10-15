平台式造血扶貧：以謀全局超越謀一域

中評社北京10月15日電／在海拔4000米以上，素有“世界青稞之鄉”美譽的日喀則，藏民們哼著收獲的歌曲收割青稞。不久後，這些青稞中的一部分將被運往北上廣等大城市，作為餐廳裡的“明星”食材亮相。



品嘗青稞美食的消費者可能不知道，小小的青稞背後，是一個互聯扶貧項目。據央廣網報道，為開發好青稞，近兩年來，以美團為代表的互聯網平台，發起了圍繞青稞產業的消費扶貧新模式，並逐漸在西藏落地生根。



根據國家的精准扶貧戰略，到明年將實現農村貧困人口的全面脫貧，實現貧困縣全部摘帽，從而切實解決區域性的整體貧困問題。這是激動人心的壯舉，更是一項極為艱巨的任務。



一提起扶貧，很多人至今還習慣性地想到就是給錢、給物。資金、物質資助對於扶貧當然重要，但正如以往扶貧實踐所顯示的，短期的財務資助僅能解一時燃眉之急，卻無法從根本上解決貧困問題。因此，要真正切實地完成明年全面脫貧的艱巨任務，不僅需要扎扎實實的工作，更需要扶貧理念、扶貧手段、扶貧模式的重大創新。



近年來，互聯網電商扶貧成為扶貧工作的亮點。目前在很多超市中，常常能看到電商扶貧的產品專櫃。那些產品的產地許多都聞所未聞，可僅憑直觀就能感受到產品的高品質。而其價格，也與其它同類產品持平甚至稍低——這正是互聯網電商的價值和力量。它們把貧困偏遠地區不為人熟知的優質產品，通過平台企業強大的推廣分銷能力，輸送到廣大消費者面前。



我們時常也能看到，某地農民的農產品因渠道不暢即將遭受損失，網上的一聲呼籲，很短時間內就解決了農民的現實困難。互聯網將巨量信息和需求有效地進行了匹配，其實也為精准扶貧開辟了廣闊空間。



正是認識到互聯網的這一特性，目前很多互聯網平台型企業，都在積極地以各自的平台為中心，發揮自我優勢，將各方資源緊密集聚，創造出互聯網扶貧諸多極富成效的新模式。他們有的在貧困地區開展技能培訓，努力提高人員素質；有的依靠自己的網絡覆蓋優勢，大量購入貧困地區產品進行分銷推廣；有的則在招工時向貧困地區傾斜，提供大量工作機會……這些扶貧行動，已遠遠超越了給錢給物式扶貧，上升到造血、扶智、可持續扶貧的深層次精准扶貧層面。

