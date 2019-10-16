藍委林為洲獻策：韓必要時可閉關研究政策

林為洲。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹10月16日電（記者 黃文杰）中國國民黨“立委”林為洲接受中評社訪問表示，國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜開始請假跑選舉，必要時可以“閉關”，好好跟“國政”顧問團研究政策，政策的深度與可行性一定要讓人眼睛一亮，他說，政策就好比端牛肉，不能生牛肉，不能淪為口號，要精心料理。



新竹縣增一席“立委”，選區畫分為一、二選區，第一選區新豐、湖口、新埔、芎林、關西、尖石、竹北市（尚義里等12里），國民黨有拼連任的林為洲、民進黨推出前黨發言人周江杰、“國會政黨聯盟”吳旭智和綠黨余筱菁也表態參選。



林為洲15日在新竹縣黨部召開記者會，公布“嬰兒藍”為主視覺，並宣布選戰開跑，會後並接受中評社訪問。



被問到，距離大選88天，韓國瑜今天在高雄市政府鳳山行政中心正式宣布請假參選，88天可以逆轉勝，贏過蔡英文，替國民黨重返執政？



林為洲告訴中評社，88天，很多事情是可以改變，試問88天前，也就是大約今年五、六月，蔡英文也沒有很強，韓國瑜是第一名，88天可以改變很多事情，有努力的空間，好比政策方面，如何加強政策的深度。



他建議韓國瑜，必要時候也可以“閉關”，都沒關係，只要大型活動出來跑，平常交給競選總部發言人來處理或回應，現在不用處理市政議題，要花時間跟“國政”顧問團，好好研究政策，透徹研究，每個禮拜提出讓人亮眼的政策，而且是可行的，



林為洲認為，一個禮拜端出一個政策，端出牛肉，是做好的，“牛肉不是生哦”，不是口號，要煮好的，煮好就是要花時間，精心調配，可以好好靜下心，來跟“國政”顧問團研究政策可行性，又要有人亮眼。



他表示，兩岸本來是國民黨的強項，國民黨向來可以維持互利共榮，又不緊張之互信，這當然是國民黨的強項，韓國瑜與夫人李佳芬安排海外行程，是一定要的，第一要宣慰僑胞，再者，鼓勵僑胞回來，人到海外氣勢才會起來，這很重要，甚至建議到大陸拜訪台商也應該，不是去跟大陸談什麼，至少本人或李佳芬代表去，都可以加分，



林為洲認為，韓國瑜走兩岸與海外路線，對於贏得大選，這是一定要，而且具有多重功能，李佳芬畢竟跟馬英九夫人周美青不同，李擔任過三屆議員，口條與組織能力都很強，可以替韓國瑜加分。