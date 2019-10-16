林為洲：韓國瑜請假後可改善與黨中央關係

林為洲。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹10月16日電（記者 黃文杰）中國國民黨“立委”林為洲接受中評社訪問表示，鴻海創辦人郭台銘替國民黨“立委”參選人，他認為“沒有必要拒絕”，還建議郭台銘可以替國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜站台，“如果韓國瑜、郭台銘，一左一右手拉手，幫我拉抬聲勢”，這樣不是很好嗎？



新竹縣增一席“立委”，選區畫分為一、二選區，第一選區新豐、湖口、新埔、芎林、關西、尖石、竹北市（尚義里等12里），國民黨有拼連任的林為洲、民進黨推出前黨發言人周江杰、“國會政黨聯盟”吳旭智和綠黨余筱菁也表態參選。



林為洲15日在新竹縣黨部召開記者會，公布“嬰兒藍”為主視覺，並宣布選戰開跑，會後並接受中評社訪問。



對於國民黨主席吳敦義不接韓國瑜競選總部主任委員，林為洲認為，“真的不瞭解”，但是主席也說明，目的是可以縱觀全場包括“立委”與“總統”選舉，應該予以尊重。



林為洲說，重點是，要儘速讓中央黨部跟韓國瑜競選總部戰力結合，這部分還有努力空間，在韓國瑜開始請假之後，韓會更多時間在競總研究政策，黨中央與競總關係可改善。



針對國民黨“立委”參選人能否邀鴻海創辦人郭台銘站台，吳敦義14日受訪表示，只要郭不參選2020，理念與國民黨一致，郭要站台哪有拒絕之理。



林為洲被問到上述問題，態度一樣開放，他說，如果郭台銘可以幫韓國瑜站臺，那會更很好啊，有不好嗎？



他認為，部分媒體不用“酸”郭台銘，至少郭台銘也沒有把話說死，國民黨根本不用拒人千里之外，好比成立競選總部，找韓國瑜、找郭台銘來站台，“站在我的左右，一起拉手，我會拒絕嗎？”這樣不是很好嗎？