吳敦義提醒：蔡英文的台獨會引來武統

吳敦義與醫師公會全聯會前秘書長蔡明忠。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月15日電（記者 林谷隆）中國國民黨主席吳敦義15日中午在台中出席“醫療界挺韓國瑜中部後援會”成立大會時表示，2020大選的候選人，一個是堅定主張“中華民國”的韓國瑜，努力讓青天白日旗飄揚，一個是現任的蔡英文，正努力推動“中共代理人”法，但蔡無論是明獨、暗獨，總而言之就是“獨的”，可能會“以獨引統”，甚至是引來武統，他呼籲蔡儘早放棄“台獨”思想，避免成為以獨引統中共首席代理人。



國民黨2020參選人韓國瑜競選總部15日中午在台中舉行“醫療界挺韓國瑜中部後援會”成立大會，國民黨主席吳敦義、韓國瑜夫人李佳芬、藍委兼韓國瑜競選總部中區副執行長顏寬恒、國民黨中常委江碩平、“立委”沈智慧、國民黨台中市“立委”參選人黃馨慧、李中、莊子富、國民黨台中市議員吳瓊華等人出席。



吳敦義在台上授旗給醫師公會全聯會前秘書長蔡明忠，聘請蔡出任“醫療界挺韓國瑜中部後援會”會長，隨後慷慨激昂地進行致詞。



吳表示，明年1月11號選舉的大選候選人，一個是堅定主張“中華民國”的韓國瑜，努力讓“中華民國”國旗飄揚在全球，另外還有一個候選人，她是現任的蔡英文，正努力在推動一個“中共代理人”法。



吳敦義提到，他在國民黨中常會上，曾經公開譴責蔡英文女士，無論蔡是明獨，還是暗獨，總而言之就是“獨的”，當然是跟有毒的“毒”同音，這個獨可能會“以獨引統”，甚至是引來武統。



他認為，所以蔡英文如果能唾棄明獨或暗獨的主張，重新向“中華民國”來報到，放棄“台獨”思想，蔡就能避免成為中共首席代理人，因為主張獨立，很可能引來統一的，就會造成武統的問題。



吳也說，無論是中國國民黨的同志，還是全體的國民，都是主張“中華民國”是我們的國家，108年來，這一面旗幟，就是國民黨總理孫中山先生與很多的革命志士，拋頭顱灑熱血，推翻滿清才有，所以韓國瑜代表中國國民黨參選，就是用“中華民國”做最高的主張，讓台灣安全，讓人民有錢。



吳敦義提到，在1992年，兩岸達成一中各表之下的九二共識，兩岸維持和平穩定發展，就是今天可以讓“台灣安全，人民有錢”的八字真言。



他強調，“台灣安全，人民有錢”就是韓國瑜提出，我們要讓韓當選，讓他找一個非常能幹的“行政院長”，組成執政團隊，也要支持國民黨提名“立委”，另外政黨票一定要投給國民黨，這三張選票會決定，誰能維護“中華民國”的尊嚴。