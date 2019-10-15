陳明通：當然希望兩岸經貿交流能繼續下去

蘇貞昌與陳明通。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月15日電（記者 洪德諭）面對兩岸關係緊繃，中國國民黨“立委”童惠珍質疑兩岸是否還有溝通管道，若台灣人在大陸發生意外，是否也會因敵對關係產生影響？“行政院長”蘇貞昌指出，我們APEC領袖代表就要去碰面了；陸委會主委陳明通補充說明，海基會、海協會在人道救援建立長期互助制度，與兩岸關係是一碼歸一碼。



另外，“國安會”日前提到大陸明年可能片面終止ECFA，童惠珍也詢問，雖然當時執行ECFA時蔡英文批評是包裹糖衣喪權辱國的不平等條約，但陸委會副主委邱垂正已改口說是這是對於互相經貿往來有好處架構協議，詢問是否想繼續？陳明通則說，主觀意願當然希望兩岸經貿交流能繼續下去。



大陸與台灣關係近期緊繃，不僅近期索羅門群島與吉里巴斯相繼與台灣斷交，陸客自由行也自8月暫停。對於兩岸的關係狀態，童惠珍在15日在“立法院”總質詢時提出質疑。



童惠珍詢問，從大陸停發自由行簽證至今，現在兩岸關係是不是進入到不好狀況？兩岸到底有沒有溝通管道？過去3年到底有沒有互通管道機制，避免人民權益受損？



蘇貞昌回答，兩岸貿易都持續往來，他們來我們去都是百萬人，童惠珍仍問，所以我們有溝通的管道嗎？蘇不解反問，不知道你說的是政府與政府間？童回應當然，蘇則說明，兩岸的領袖代表就即將要在APEC碰面了。



童惠珍接著再問，日前4名台灣旅客在美國開車失控撞向山壁，第一時間“外交部”、“僑委會”就給予協助，若相同狀況發生在大陸，陸委會是否能有作為？陳明通說，海基會、海協會人道救援都是相互的。



面對兩岸關係緊繃，童惠珍擔憂地問是否會因處於敵對影響幫忙，陳明通說，人道救援是長期以來建立的制度，一碼歸一碼。

