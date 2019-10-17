中評專訪：中日關係應繼續管控改善

北京大學國際關係學院教授梁雲祥 中評社北京10月17日電（記者 郭至君）今年5月1日，59歲的德仁天皇，從其父明仁天皇手中接過象徵皇位的劍璽，正式開啟了日本的“令和時代”，而下周就將舉行正式的繼位大典。應日本政府邀請，中國國家副主席王岐山也將赴東京出席於10月22日舉行的德仁天皇即位慶典，並對日本進行友好訪問。隨著新天皇的繼位，中日關係有望進一步向好。德仁天皇對中國古代文化藝術很感興趣，對發展中日兩國人民的友誼和文化交流也頗為關心。德仁天皇及雅子皇后即位後，會見的第一位外國貴賓和駐日本大使，就是當時即將離任回國的中國駐日本大使程永華夫婦。這充分體現了新天皇和皇后對中國的友好和尊重。而對近日中華人民共和國成立70周年慶典，德仁天皇也致電表示由衷的祝賀，祝願中國繁榮昌盛。中評社日前專訪了北京大學國際關係學院教授梁雲祥，他就中日關係中的相關熱點問題進行了其闡釋。他表示，中日關係從2014年開始逐步改善，特朗普上台之後這種改善開始加速，但中日關係仍然脆弱，需要注意管控核心分歧。



中評社：有聲音表示，現在中日關係的改善好像是因為中美關係之間的競爭加劇，所以中日才更靠近了，您對這種觀點怎麼看？



梁雲祥：不完全是這樣，但是也有一定的關係。第一，中日關係的主動權更多的是在中國一方，而不是在日本，不僅僅是國家規模還有力量，還有一些別的原因。最近幾年我們來看，就中國方面，如果想要改善關係，相對而言要容易一些。第二，中日關係新一輪的改善不完全是美國造成的。特朗普是16年上台的，但是中日關係改善的進程是14年就開始了。12年我們說釣魚島危機，然後13年年底達到了頂點，中國公佈了防空識別區，安倍參拜了靖國神社，惡化得簡直是馬上要兵戎相見了。但是14年11月份北京的首腦會後就開始改善，達成了四點共識，儘管那時候步伐並不快，但是也是改善的一個進程。到了16年特朗普上台之後，應該說加速了中日關係的改善。它肯定是個促進的作用，但是不是決定的作用。坦率地說，即使中美關係緊張的時候，中日關係仍然脆弱。但是現在主觀上雙方盡可能地不觸及那些敏感的問題，能改善關係的，尤其是在比如說文化經濟領域，那我們就改善關係。



儘管有人現在說中美“新冷戰”、中美“脫鉤”，但我認為這個是做不到的，是和過去蘇美冷戰是完全不一樣的，那時候是全面對抗，就是兩個世界，就是兩個集團，經濟上都沒有來往。現在已經做不到了，中美之間的經濟聯繫太密切了，就是因為太密切了，所以才有摩擦。如果說完完全全地脫鈎，這不是一兩句話的問題。儘管雙方現在可能有所謂的討價還價，是你得的多了，我得的少了，在這些方面，但是一下子割斷是做不到的。



中評社：最近幾年日本外務省每年都會出外交藍皮書，今年的藍皮書將中日關係重新定了一個詞叫“最重要的雙邊關係之一”，安倍首相把之前說的印度太平洋戰略的“戰略”刪掉了變成了實現自由開放的印太地區，像這種詞語的變化，沒有那麼的咄咄逼人、針鋒相對，這種表述的刪減您覺得有什麼樣的意義在呢？



梁雲祥：完全就是為了避免刺激中國，也就是說最早提出印太戰略的時候，實際上這個詞首創是澳大利亞，並不是日本，但是後來日本特別積極，比美國都要積極，安倍不斷地提。日本也注意到中國的解讀是對抗中國，因此日本想努力改變現狀，從南海到印度洋都想發揮作用，所以他們要建立一個規則的、符合國際法的印太戰略，從印度到太平洋這個整個航線上，實際上是想約束中國。



日本也知道中國很在乎這個事情，隨著中日關係的改變，實際上內容不改變，想的事情還是照樣做，但為了不刺激中國，不用戰略這個詞。因為在日語裡面，“戰略”比中文還要刺激一些，專指安全、軍事意義上的。可能不利於中日關係的改善。他也意識到如果總提這個事情，中國人對日本人更缺乏信任了，所以在改善的這個大背景下，他該做什麼就做什麼，但是他不提這個詞，這樣他感覺中國方面聽起來刺激感弱一點。

