國民黨：蔡勿再用“中華民國台灣”欺瞞百姓

國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月15日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜未來和蔡英文的選戰決勝點，是否在兩岸政策？國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德今天表示，韓和蔡兩人競選最大區別，韓是“中華民國”派，蔡是台灣獨立派，而蔡藉著“中華民國”外殼搞真正的“台獨”，帶給台灣安全疑慮，因此應堅決要求蔡英文公開表態反對“台獨”，不要再利用“中華民國台灣”這六個字，來欺瞞善良老百姓。



杜建德和國民黨文傳會主委程美華今天下午在國民黨中央黨部和媒體茶敘，回答媒體有關選戰議題的提問。



對於韓國瑜接下來的選戰策略，是否會在兩岸政策上和蔡英文成為決勝點，杜建德說，台灣唯一安全保證，就是兩岸要和平往來，不要製造兩岸緊繃氣氛，如此會帶來國政不安、經濟下滑，因此蔡英文與韓國瑜競選最大不同，韓是真正講出實話，蔡仍在中間模糊。



杜建德批評，蔡英文以前用那個國家、這個國家稱呼“中華民國”，現在為了2020選舉，終於講出“中華民國”、拿出“國旗”，再提出“中華民國台灣”，明顯是要借“中華民國”外殼將“台獨”上市，而唯有兩岸和平，不要挑釁、不要藉各種事端增加台灣人民安全負擔，才是負責任作法。韓國瑜是帶領國民黨要讓兩千三百萬同胞過好生活，這才是真正領導人，也是韓國瑜與蔡英文最大不同之處。



杜建德也提到，韓國瑜和蔡英文都在雙十發表談話，兩相對照，就是兩位候選人分水嶺的開始，蔡英文口中的“中華民國台灣”根本不存在，我們的國號是“中華民國”，台灣是地區名稱 ，“中華民國”治理地區是台澎金馬，不能把金馬澎湖南海諸島放在一邊，所以誰是適合的領導者，一看就很清楚。