颱風海貝思在日本造成68人死亡 66處決堤

中評社香港10月15日電／有關今年第19號颱風“海貝思”在日本造成的損失，14日至15日期間日本岩手、宮城、福島、東京、神奈川、長野、靜岡7個都縣新發現遇難者，據共同社統計，12個都縣共有68人死亡，19人下落不明。國土交通省和總務省消防廳稱，7個縣47條河流的66處決堤，住宅地板上方浸水的有6315棟，地板下方浸水的有3517棟。文部科學省稱，福島、長野等共7個縣公立中小學等共235所學校決定15日停課。



此外還有水深導致難以進入的地方，整體災情無法估計。警方、消防、自衛隊繼續救助需要救援的人並搜尋失蹤者。停電及斷水狀態也在各地持續。



首相安倍晉三在14日於官邸舉行的緊急災害對策總部會議上表示：“將朝著指定為極其嚴重災害的方向推進調查。”在15日的參院預算委員會會議上，他稱“還存在今後對生活和經濟活動的影響長期化的憂慮”。



交通設施受災情況嚴重。東日本鐵路公司（JR東日本）稱，由於長野新幹線車輛中心很多列車浸水，北陸新幹線東京至金澤區段全線恢復運行“需要相當長的時間”。岩手縣的公私合營單位三陸鐵道現階段停運里亞斯線久慈至釜石區段。



山體塌方、泥石流、滑坡等在各地頻發。據國交省統計，地質災害在19個都縣共發生146起。