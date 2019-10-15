兩名女作家分享2019年布克文學獎

中評社北京10月15日電／2019年度英國布克文學獎14日晚在倫敦揭曉，加拿大女作家瑪格麗特·阿特伍德和英國出生的非洲裔女作家伯娜丁·埃瓦里斯托以女性文學作品分享了這一獎項。



阿特伍德的獲獎作品名為《聖約》，被認為是作者知名舊作《使女的故事》的續集。埃瓦里斯托的獲獎作品名為《女孩，女人，其他》，以12個角色的生活故事探索了非洲移民的經歷。



阿特伍德曾多次入圍布克獎提名並在2000年獲得該獎，埃瓦里斯托是首位獲得布克獎的黑人女作家。



今年的6部提名作品從150多部作品中精選而出。本屆布克獎評委會主席彼得·弗洛倫斯說，評委們對最終獲勝的兩部作品難以取舍，因為“它們都是非凡之作，能激發閱讀樂趣，亦能產生長久共鳴”。



布克獎曾兩次出現兩名作家分享獎項的情況，但按規定自1993年起獎項只能頒發給一人，今年是該規定實行以來首次破例。



布克獎設立於1969年，每年評選一次，授予當年在英國出版的最佳長篇小說，是英語文學界最有影響力的獎項之一。以往此獎只頒發給英國、愛爾蘭和其他英聯邦國家的作家，從2014年起向全世界所有用英語寫作的作家開放，獲獎者可獲得5萬英鎊（約合44.66萬元人民幣）獎金。



（來源：新華網）