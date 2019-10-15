普京訪沙特有玄機　中東格局加速演變

中評社北京10月15日電／俄羅斯總統普京14日訪問沙特阿拉伯，與沙特領導人討論雙邊合作以及地區熱點問題。



分析人士指出，普京時隔12年訪問沙特，表明俄羅斯在中東地區影響力上升。隨著美國在中東盟友中的信譽以及影響力下降，俄羅斯抓住機會發展與阿拉伯國家的關係。備受大國博弈影響的中東地區多極化格局進一步凸顯，各種力量將進行重新分化組合。



訪問有玄機



據俄媒體報道，普京訪問期間將與沙特國王薩勒曼和王儲穆罕默德·本·薩勒曼舉行會晤。除穩定國際油價以外，雙方還將討論能源、農業、軍事技術等領域的合作問題。此外，敘利亞問題、海灣局勢、巴以問題也是此訪的重點議題。



普京上次訪問沙特是在2007年。近幾年來，中東局勢發生很大變化，俄羅斯與埃及、沙特等中東國家的關係也得到改善。普京在行前接受媒體採訪時表示，俄羅斯希望未來以更快的速度發展與阿拉伯世界的關係。



普京此訪時機耐人尋味。上海外國語大學中東研究所副所長孫德剛說，美國在沙特石油設施遇襲後未採取有效反制措施，而最近又拋棄了敘利亞庫爾德武裝，導致地區盟友都感到美國的安全保障不可靠。在此背景下，俄羅斯試圖抓住機會擴大在中東地區特別是美國盟友中的影響力。未來美國主導中東安全局勢的能力將進一步下降，中東安全格局出現多極化趨勢，俄羅斯將成為重要一極。



今年9月中旬，沙特的兩處石油設施遭受襲擊。普京9月16日在與土耳其總統埃爾多安和伊朗總統魯哈尼舉行的聯合記者會上說，俄羅斯願意向沙特提供協助，沙特領導層只需作出明智決策，就像伊朗採購S－300系統或者像土耳其採購S－400系統一樣。