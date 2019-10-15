中國海軍時隔十二年故地重游：軍艦今非昔比

網絡上出現的中國軍艦停靠晴海碼頭對比圖。 中評社北京10月15日電／日本防衛大臣河野太郎10月13日宣布，考慮到因台風“海貝思”襲擊日本釀成災難，自衛隊將以救災優先，取消原定14日舉行的國際艦隊閱艦式。原計劃參加閱艦式的中國海軍太原艦在14日抵達東京晴海碼頭，與多國艦艇一道參加多項軍事交流活動。



太原艦此次訪問日本是中國海軍艦艇時隔10年再次訪日，中國海軍訓練艦鄭和艦在2009年到訪日本，2007年搭載345名官兵的中國海軍深圳艦也同樣到訪了日本東京，，也停靠在了晴海碼頭，與太原艦停靠的位置一樣。於是有網友拿出了當年深圳艦停靠晴海碼頭時的照片，和如今太原艦停靠晴海碼頭的同角度照片進行對比，不經讓人感嘆，時隔十二年故地重游，建築物還是那些建築物，但軍艦已是今非昔比。



在這張對比照中可以看到，晴海碼頭的設施以及背景中的建築物基本沒有大的變化，而停靠在同樣位置上的中國軍艦，已經從051B型驅逐艦深圳艦變成了052D型驅逐艦太原艦。



深圳艦曾被譽為是“中華第一艦”，是20世紀90年代末期中國研製建造的一款導彈驅逐艦，在當年訪問日本的時候也稱得上是中國海軍水面作戰的中堅力量。而如今再次到訪的052D型驅逐艦太原艦，則被稱為是“新版中華神盾艦”，是中國繼052C型驅逐艦後又一種配備相控陣雷達與垂直發射區域防空導彈系統的現代化導彈驅逐艦，綜合作戰能力已遠超深圳艦。十二年間，中國海軍主力驅逐艦從051B型、051C型、052B型、052C型發展到了此次訪日的052D型，同時還有了“萬噸大驅”055型驅逐艦首艦南昌艦，可以看出中國海軍快速而堅定的成長步伐。



此次日本海上自衛隊主辦的國際艦隊閱艦式雖然未能如期舉行，但前來的各國艦艇仍繼續開展軍事交流活動。太原艦抵達東京晴海碼頭後，也引起了日本媒體和民眾圍觀。而此時台風“海貝思”仍在日本部分地區肆虐，太原艦官兵也在艦身一側掛出了雙語條幅，上面用中文和日文寫著“慰問台風受災民眾，祝願災區早日重建”的字樣，讓不少日本網友向太原艦“道謝”。而在進入港口的夜間，太原艦也開啟了全艦燈飾，燈光顔色變幻，展現出了中國戰艦鋼鐵外衣下的溫情和關懷。



來源：環球網

