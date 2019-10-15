特朗普下令駐敘北部美軍向南轉移　但不撤離敘利亞

中評社北京10月15日電／土耳其發起的“和平之泉”軍事行動13日進入第五天。美國國防部長馬克·埃斯珀說，總統唐納德·特朗普下令駐敘利亞北部的美軍向南轉移，但不撤出這一中東國家。



美國軍方官員認定敘利亞東北部局勢“迅速惡化”，美軍在這一地區失去對地面通信的控制，面臨遭到“孤立”的風險。



【美軍“難以維持”】



埃斯珀做客美國哥倫比亞廣播公司《面向全國》電視節目時說，特朗普已經要求敘北美軍向南轉移。



他沒有提及具體轉移人數，但告訴《福克斯周日新聞》電視節目，所涉及的美軍不超過千人。



這是土耳其投入“和平之泉”軍事行動以來美軍第二次調整人員部署。埃斯珀說，土耳其軍隊與美國支持的庫爾德武裝之間交火，致使敘利亞北部局勢“難以維持”，特朗普因而作出向南轉移決定。不過，轉移並非撤離敘利亞。



另外，埃斯珀說，美方認為庫爾德武裝將與敘利亞軍方、俄羅斯“達成協議”，對土耳其及其扶植的敘利亞武裝予以還擊。



美聯社13日以美軍官員為來源報道，“小股”美軍撤離敘土邊界以南大約35公里的艾因伊薩基地。庫爾德武裝在艾因伊薩設有行政機構。



不願公開姓名的美方官員說，美軍已經失去與庫爾德武裝地面通信的控制，無法控制從頭頂飛過的土耳其戰機。美軍面臨“孤立”風險，甚至可能與土方扶植的敘利亞武裝發生衝突。