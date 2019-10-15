中評社北京10月15日電／韓日兩國近日在日內瓦舉行世貿組織爭端解決機制下的局長級磋商，雙方未達成任何協議。韓方首席代表、產業通商資源部新通商秩序合作官丁海官表示，雙方同意有必要進行進一步磋商，並將通過外交渠道敲定下次磋商日程。若在充分磋商後仍無法達成一致，韓方將要求世貿組織設立專家組就此展開調查。



韓日經貿摩擦長期化使得兩國關係持續惡化，由此引發的民間抵制情緒不斷升級。在韓國國內，民眾掀起聲勢浩大的“抵制日本”運動，對日本商品銷量、赴日旅遊人數等都造成明顯影響。



韓國國際廣播電台報道稱，今年8月，韓國赴日本遊客同比減少近一半；1至8月累計赴日遊客同比減少9.3%。因赴日遊客不斷減少，日本對馬島經濟因此受到沉重打擊，在對馬島從事旅遊餐飲業的日本人及韓僑均陷入困境，對馬市政府已向日本政府申請了緊急財政援助。



受韓國民間“抵制日貨”活動的影響，日本產汽車、啤酒、服裝、化妝品等都受到巨大衝擊。韓國進口汽車協會公布的數據顯示，日本汽車在韓國市場銷售量持續減少。從7月開始，韓國新登記的日本汽車數量開始持續大幅下降。7月和8月新登記日本汽車數量分別比去年同期減少17.2%和56.9%，9月則比去年同期減少59.8%，降幅持續擴大。在此背景下，日產韓國宣布調整韓國銷售網絡和業務運營結構。日產韓國方面稱，日產韓國在韓國市場確實面臨艱難局面，需要推動業務運營最佳化。



對於因日本限制出口措施而遭受損失的韓國企業，韓國政府也正從多方面提供援助措施，目前已向遭受損失的韓國企業提供超過8000億韓元（1美元約合1215韓元）的金融支援。韓國總統文在寅表示，政府、企業及民間部門共同努力，有效應對日本限貿措施，在進口來源多元化、技術國產化、大企業和中小企業合作等方面取得不少成果。有關部門需要認真聽取企業意見，積極解決企業面臨的各種困難。

