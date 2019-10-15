朱立倫籲吳敦義　擔任韓競總重要職務　

朱立倫。（中評社 資料照） 中評社台北10月15日電／中國國民黨2020參選人韓國瑜今天正式請假投入大選，針對黨主席吳敦義不擔任韓的競選總部主委，前國民黨主席朱立倫今天下午受訪表示，若吳敦義能擔任競總主委或者重要職務，對於整個競選總部的領導，一定會有非常正面的幫助。



朱立倫下午出席“域見：孩子的心視界”美力台灣3D成果展發布會前受訪表示，目前還有一段時間，等韓國瑜親自邀請協調。除了吳敦義之外，有無推薦適當人選當競總主委？朱說，不管吳主席，或者很多黨內先進，韓市長都會考量。



根據中時電子報報道，朱強調大家最後都會來幫忙，每個人要扮演什麼樣的角色，關鍵還是韓國瑜做最後安排與決定，大家都可以各自方式來配合。詢及2016年擔任黨主席的朱立倫也未擔當時任“總統”候選人洪秀柱的競總主委的考量點，朱略為語塞後說，“情況不同，現在已經是10月，當時還沒有討論到主委的情況”。



韓國瑜在北、中、南設立競選辦公室，競選總部設在高雄，選戰布局是否多頭馬車？朱立倫指出，韓市長本來就是非典型的政治人物，相信他有很多新的創意與想法。



他說，競選總部設在高雄也非常好，能夠讓中南部支持者感到士氣大增，相信最重要的是凝聚大家的共識與提振士氣，這段期間不要再有任何內鬨，未來選戰主軸非常明確，一步一腳印就能爭取勝選。



