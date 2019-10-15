大公報：蔡英文粉飾太平無法遮掩台灣經濟困境

中評社北京10月15日電／台灣已經重返亞洲四小龍之首？台當局領導人蔡英文近日發表“雙十”演講時聲稱“上一季我們的經濟成長率已經重返亞洲四小龍之首”。原來，蔡英文說的是今年第二季的經濟成長率。但眾所周知，經濟成長率一般是按年計算，經濟體之間的經濟成長率比較也是以年經濟成長率來算，鮮少以某個季度來比較。蔡英文混淆視聽，企圖偷天換日。只是“真的假不了，假的真不了”，不論台當局如何粉飾太平，台灣民眾的感受最真實。



儘管蔡英文大肆吹噓台灣經濟成長率，但台灣民眾平均薪資還停留在16年前的水平。而新加坡、香港、韓國的民眾收入皆在台灣之上。蔡英文的謊話騙不了人。如果台灣的經濟狀況真的有所改善，蔡英文又怎會只提一個季度的經濟成長率？數據顯示，蔡英文上台以來，台灣2016年、2017年經濟成長率分別是1.41%和2.84%，均居亞洲四小龍之末。而且蔡英文執政3年多來台灣年均GDP也沒超過2.5%，比馬政府和扁政府時都低。



台灣經濟如何，不僅台灣民眾有切身感受，外國人士也頗有感慨。被《經濟學人》周刊評選為“全球百大最具影響力經濟學家”的美國經濟學教授泰勒.柯文今年7月在台灣發表演講時表示，台北與30年前相比，幾乎沒什麼變化。與他在1990年初訪台北時的印象差不多，可以說是85%都沒改變。他還說，30年前的廣州與現在相比，有90%的不同；香港、首爾、新加坡，10年的變化也很大。他最後得出的結論是：台北是亞洲城市中，變化最小的。其言下之意，即台灣原地踏步，還停留在20多年前的水平。此外，曾效力富邦悍將隊的索沙早前離開台灣，改投韓國職業棒球隊SK飛龍。據韓國媒體指出，索沙回鍋韓職的其中一項原因是“台灣賺錢環境太糟”。儘管在韓國要交較高的稅金，但索沙仍寧願在韓國發展，也不想留在台灣，可見島內經濟不景。



這幾年蔡政府雖然也絞盡腦汁拚經濟，但其兩大經濟政策為人詬病。兩年前“行政院”豪砸8824億新台幣大搞“前瞻計劃”，但該計劃中唯一能與“前瞻”沾邊的只有綠能建設和數位轉型，而這兩項在預算中占的比例還不到一成，大部分的資源都集中在軌道建設。如今兩年多過去了，“前瞻計劃”的執行落實率還不到一半，被嘲笑是“落後計劃”。至於著重對外經濟合作的“新南向政策”亦是成效不彰，“新南向辦公室”更是早在兩年前就已關門大吉。蔡政府原本的算盤是希望加強與東南亞、南亞國家的合作，從而彌補疏遠兩岸經貿關係而帶來的損失，但中國大陸與東盟關係密切，怎會讓台當局如願以償？



其實，台灣經濟並非全然沒有好消息。今年上半年台灣農產品輸出量就超過去年一整年，主要是因為出口到大陸的銷量大增。台當局搞經濟搞了半天，還是離不開兩岸經濟合作。雖然蔡英文對這個好消息閉口不提，但事實就擺在眼前，誰也阻擋不了兩岸交流。



（來源：大公網）