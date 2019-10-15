請郭董站台會被鍘？國民黨保證不會

組發會主委杜建德。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月15日電（記者 張嘉文、李其樺）中國國民黨“立委”參選人爭取鴻海創辦人郭台銘站台，是否會遭受黨紀處分，國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德今天表示，郭若為國民黨“立委”參選人站台，黨中央尊重且樂觀其成，“立委”因為是單一選區制，要累積各方面選票，只要是朋友都歡迎。



至於郭台銘站台是否會引發韓粉反彈？杜建德說，支持國民黨候選人，有什麼要反彈？若有反彈就不是真韓粉，真韓粉當然會希望國民黨提名的“立委”候選人當選，而“總統”與“立委”選舉是相輔相成，“立委”得票多，韓國瑜的得票也會多。



杜建德和國民黨文傳會主委程美華今天下午在國民黨中央黨部和媒體茶敘，回答媒體有關選戰議題的提問。



有媒體詢問，國民黨2020參選人韓國瑜在泛藍群眾中僅獲六成多支持，國民黨是否有具體策略？



杜建德說，整合細節有的不能對外公開，這請大家諒解，輔選過程眉眉角角，有些不方便對外說，而選舉就是綿密的組織網，要溝通協調、調和鼎鼐，溝通到何時完成？愈接近投票日就愈能完成，而贏了選舉才是決定一切。



杜建德強調，韓國瑜去年的高雄市長選舉，選前兩個月還嚴重落後，直到最後一個多月韓流興起，所以選舉看的目標是最後一個月，現在還太早，雖然韓的泛藍支持度只有六成多，蔡英文的泛綠支持度有八成，但泛藍就是支持“中華民國”，不是“台獨”，2020絕對是“中華民國”與“台獨”對決，這由全民做選擇。



杜建德說，韓國瑜的競選總部與中央黨部是合而為一，韓與“立委”參選人也會聯合競選，“立委”選舉是單一選區，就像小縣長一樣，所以韓跟“立委”緊密結合就是贏的基本策略。

