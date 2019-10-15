A股告別連陽勢頭　滬指失守3000點

中評社北京10月15日電／告別近期連陽勢頭，15日A股主要股指全線調整。上證綜指失守3000點整數位，深市三大股指跌幅均超過1%。



新華社報道，當日上證綜指以3005.66點的全天最高點小幅低開，早盤下行跌破3000點整數位後弱勢震蕩，尾盤收報2991.05點，較前一交易日跌16.83點，跌幅為0.56%。



深證成指收盤報9671.73點，跌114.91點，跌幅為1.17%。創業板指數跌1.10%至1660.89點，中小板指數表現疲弱，跌1.75%，收報6084.34點。



股指回調的同時，滬深兩市大部分個股收跌，上漲品種總數不足900只。不計算ST個股，兩市近40只個股漲停。滬市新股N科博達掛牌上市，首日漲幅接近44%。



科創板同樣表現不佳，僅有4只個股上漲，鉑力特漲逾4%。告跌個股中，前一交易日剛剛上市的晶豐明源表現最弱，跌幅超過13.7%。



大部分行業板塊隨股指收跌。軟件服務、互聯網、通信設備、元器件、航天國防、IT設備板塊跌幅超過2%。白酒、啤酒、摩托車板塊逆勢錄得逾1%的漲幅。



滬深B指同步回調。上證B指跌0.44%至269.94點，深證B指跌0.85%至931.69點。



滬深兩市分別成交1695億元和2896億元，總量不足4600億元，較前一交易日明顯萎縮。