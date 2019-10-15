陳明通答詢　證實未針對大陸居住證修法

蘇貞昌與陳明通（右）。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月15日電（記者 倪鴻祥）時代力量黨“立委”徐永明下午在“立法院”質疑蔡政府，去年放話要修法限制申領中國居住證者的公民權，如今一年過去，根本沒修法，如果下個月有人拿居住證登記參選“立委”要怎麼辦？“行政院長”蘇貞昌沉默不語，陸委會主委陳明通則是兩手一攤說“還沒修法”。



“立法院”院會今天針對“行政院長”蘇貞昌施政報告提出質詢，時代力量不分區“立委”徐永明以兩岸議題砲轟陸委會主委陳明通。



徐永明問陳明通，針對領中國居住證者，去年說要登記，應限縮投票權、公民權，領有居住證的人下個月能否登記參選“立委”？



陳明通說，因為沒有修法通過。



徐永明批評，不是沒修法通過，是沒有動作，去年講說要修法禁止投票，上半年還問申領居住證的有多少人，有登記嗎？



陳明通說，這在執政黨的黨政協商過程，有多位綠委對陸委會提出的內容認為太寬鬆了，要求要嚴格一點。



徐永明說，所以嚴格一點的結果，就是下個月可以拿居住證選“中華民國”的“立委”、“總統”？明年1月還可以投票？現狀是這樣嘛！去年你信誓旦旦說要登記，有登記嗎？所以什麼事都沒有做嘛！現在領居住證的人有沒有數字？沒有嘛！你6月稱推估9萬人，理由是中國不再公布具體數字，陸委會也無法派人去中國調查，所以到底蔡政府的態度是什麼？有策略嗎？



蘇貞昌當時全程沉默不語，陳明通則是兩手一攤說“還沒修法”不再辯駁。