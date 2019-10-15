李小龍明年80歲誕辰　香港郵政推紀念郵票

中評社香港10月15日電／新一年將至，香港郵政昨日率先宣布明年將推出12套特別郵票，近乎每月發行一套，當中壓軸之作是向傳奇武打巨星李小龍致敬的紀念郵票，以其電影、哲學思想及一手創立的“截拳道”作設計靈感，紀念他明年80歲生忌。其餘重點包括慶賀農曆新年的金銀郵票，以及廿四節氣立春正日推出的“春”，一套六枚郵票首次採用半圓形設計。所有郵票即日起接受預訂。



將發行12套特別郵票



2020年發行的12套特別郵票中，頭炮是1月11日發行的“庚子鼠年”郵票，作為第四輯第九套賀年生肖郵票，一套四款郵票展示泥塑、刺綉、陶瓷及玻璃製作的巧鼠工藝品。至於送“豬”迎“鼠”的“寶豬巧鼠”郵票，則分別以銀箔燙壓和22K鍍金金片制成。



緊接2月4日即廿四節氣立春正日發行的“春”，一套六枚郵票分別代表六個春天節氣，包括立春、雨水、驚蟄、春分、清明及穀雨。郵票特點是首次採用半圓形設計，以左右對倒方面排列。



全年壓軸的李小龍紀念郵票，將於明年11月27日即李小龍80歲誕辰正日推出。設計一套六枚及郵票小型張，分別以他四部知名電影，包括《唐山大兄》、《精武門》、《猛龍過江》、《死亡遊戲》，以及他的哲學思想和一手創立的“截拳道”作靈感。香港郵政高級經理（集郵推廣）李振宇透露，該套郵票正研究加入特別元素，料受集郵人士及本地和海外影迷歡迎。



其餘多套特別郵票同樣充滿特色，如明年7月24日東京奧運開鑼，當日推出的奧運主題郵票，設計來自香港曾奪金項目，包括風帆、單車等；“今昔系列：維多利亞港”郵票則顧名思義以連票和對倒設計，比對現代與上世紀50年代的維港。



李振宇表示，所有特別郵票即日起接受預訂。過往每年特別郵品銷情逾1.3億元，雖然未知本港經濟未來走勢，但明年郵品主題吸引，對預訂情況審慎樂觀。



（來源：大公報）