中評觀察：林鄭施政報告　重新出發

林鄭月娥昨日出席行政會議前向傳媒展示新一份《施政報告》封面（中評社 張心怡攝） 中評社香港10月16日電（記者 張心怡）香港特區行政長官林鄭月娥今日上午11時將在立法會宣讀其任內第三份《施政報告》。在反修例風波持續四個月仍未見平息的当下，此份《施政報告》的發表備受各方關注。



林鄭月娥昨日出席行政會議前向傳媒展示新一份《施政報告》封面並指出，《施政報告》是在非常困難的環境下編制，封面仍然選用天藍色，是希望香港能夠盡快雨過天晴，重新出發。



林鄭月娥談到，新一份《施政報告》的內容會比較聚焦土地和房屋問題，正因此，特區政府部分司局長已經率先公布了一些支持中小企業、援助市民共渡時艱的措施，亦有公布在他們的政策範疇裡的一系列本來可以放在《施政報告》裡的新措施。



林鄭月娥表示，一年一度行政長官到立法會發表《施政報告》，既是履行行政長官和立法會互動的憲制功能，亦是尊重立法會多年來建立的議事規則。她強調自己有決心，亦會盡最大努力進入立法會完成發表任內的第三份《施政報告》。“今年的《施政報告》採取了一個新的做法。除了《施政報告》外，有一份《附編》的新文件。”林鄭月娥說，今年是一個五年任期內的中段，所以在很早以前便決定用《附編》的形式交代她自2017年上任後的工作進度、香港現時面對的各方面挑戰，還有往後工作的新措施，所以製作了一個內容相當豐富的《附編》。



從特區政府通過多種渠道公布的消息可以看出，新一份《施政報告》無論從形式亦或是內容上，都有了一定變化。形式上，採取“成熟一項推出一項”的方式，部分惠民新措施已率先公布。更加新增了《附編》文件，對林鄭月娥2017年上任後的施政工作進行了回顧與展望。內容上，則以改善民生為主軸，特別聚焦於香港最為突出的土地房屋問題。



由於土地房屋問題長期不得解，香港社會“百病叢生”。林鄭月娥在上一份《施政報告》中提出的“明日大嶼”計劃，因收到社會各界不少質疑及反對聲音而擱置。那麼，即將公布的新一份《施政報告》中，是否會提出強效、有力、實際的措施，從根源上解決這一問題，令香港樓市在較短期內實現降溫？这要待報告具體內容公布後才能見分曉。



不过，筆者認為，特區政府應在該問題上不斷加強主導作用，多管齊下、軟硬兼施增加土地、房屋的供應。例如，積極採取措施向私人開發商收回土地，加快私人農地及棕地的發展，興建公屋、居屋；向非綜援戶的輪候公屋人士提供津貼，幫助他們改善日常生活等。只有讓基層市民，特別是普通青年人，從長、短期的房策中看到“上樓”希望，才能令這一久拖不決的問題邁出關鍵、實質的一步，亦可能對香港當下亂局形成一定緩衝。