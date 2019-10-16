林鄭：暴徒破壞建制派議員辦事處有政治目的

林鄭月娥昨日上午出席行政會議前會見傳媒（中評社 張心怡攝） 中評社香港10月16日電（記者 張心怡）香港特區行政長官林鄭月娥昨日上午出席行政會議前會見傳媒。針對有暴徒對建制派的議員辦事處和服務點進行肆意破壞，林鄭月娥表示，這不是隨機發洩或是所謂的報復，可能是有一些政治目的。



“單單以民建聯和工聯會這兩個政黨便有超過一百五十個辦事處受到破壞。此外，經民聯、新民黨甚至鄉議局以及個別建制派議員的辦事處差不多無一幸免。”林鄭月娥說，這些破壞嚴重影響了議員的工作和他們為地區居民提供的服務，亦為即將來臨的區議會選舉蒙上陰影。



對於有人擔心11月24日的區議會選舉是否能夠順利進行，林鄭月娥重申特區政府對於這一場選舉的立場。她指出，四年一度的區議會選舉是香港政治體制發展的重要一環，四百多位區議員獲選出來服務全港九新界的市民，特區政府會依法盡最大努力去舉行公平、公開、誠實的區議會選舉。要確保區議會選舉在上述原則下進行，相信選管會正作出相應部署，確保這場選舉能夠順利進行。



林鄭月娥表示，建制派擔心這場選舉不公平，是理所當然的。她呼籲所有關心香港的人，包括所有參選人，共同努力去創造一個平和、安靜的環境來進行區議會選舉。“當下的壓力是來自那些破壞平靜選舉氣氛的激烈示威者、激進網民，是使用極端暴力的暴徒，並不是來自建制派。”



林鄭月娥提到，過去的周末，蒙面暴徒繼續到處破壞公物和商店、縱火、堵路、襲擊市民，更在運作中的港鐵站內投擲汽油彈等等，這些行為是極之危險。有暴徒明顯針對警務人員進行襲擊，暴力程度亦不斷升級，導致超過十名警員受傷。上述這些足以致命的襲擊，警方會盡全力追究，務求把犯人繩之於法。她強調，一個地方的治安是有賴人民守法，亦同時要支持執法機關，所以請大家支持警隊嚴正執法，否則將會令暴徒更有恃無恐、變本加厲，危害更多無辜市民。



林鄭月娥呼籲全港市民，必須一同譴責暴徒的行為，與使用極端暴力的暴徒劃清界線，一起維護香港的法治。她亦希望能夠盡快停止暴力，慢慢進入修補撕裂、響應要求的工作，讓香港盡早可以雨過天晴。