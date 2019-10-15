中國日報：美國政客“恐華症”扭曲心智

中評社北京10月15日電／在中國的國慶日，美國總統特朗普在推特上發帖文，致國家主席習近平和全體中國人，恭賀中華人民共和國成立70周年，其他國家的元首也紛紛作出恭賀。



然而，華盛頓的不少反華分子則爭相發表反華言論。其中眾議院共和黨大會主席利茲·切尼（Liz Cheney）宣稱，“要重新致力對付中國共產黨，務求令她成為歷史的灰燼”。



一如以往，美國反華分子的“反中”言論不受事實約束。任何企圖牽制中國的人，不論手法如何，都只是受到本能的驅使。在中國的國慶日，暴徒和狂徒在香港街道上放縱施行暴力，導致25名警員受傷，大肆破壞公共設施和公私財物。任何關愛香港的人都會義不容辭地譴責此等暴行，但是美國國會的共和黨議員不但不同情受害者，反而憐憫施暴者。



譬如，美國政客早前便高規格接待爭相奔赴華盛頓的一眾反政府香港政棍，包括告洋狀的公民黨常客。美國手上的香港傀儡還真是不少，他們都很樂意為美國效勞。其後，在八月香港局勢惡化之際，美國駐港澳總領事館政治部主管伊珠麗（Julie Eadeh）與香港的政治搞手會面，此舉被媒體曝光之後，華盛頓對此惱羞成怒，辯稱領事館官員只是“例行公事”。



儘管我們可能永遠不知道雙方在會面中都談了些什麼，但是那些亂港分子明顯認為會面對他們的“事業”大有幫助。當然，那些亂港分子很可能也接到來自美國國務院的指示行事，國務卿蓬佩奧對所有唱衰中國的人，不管身份是高是低，都會敞開大門。



對於華盛頓的政客們而言，香港只不過是一個棋子而已，他們才不會珍惜香港，他們留意有沒有香港暴徒受傷，只不過是鰐魚掉眼淚罷了，他們實際上是在等著有人成為“烈士”，這真讓人寒心。他們的策略是瓦解香港警隊，迫使北京在別無選擇下出手干預，從而結束香港的特殊地位，以便他們有借口譴責北京。



可是，美國這種虛偽的雙重標準，實在是荒誕可笑，畢竟事實勝於雄辯。《根》是一本非裔美國人的網絡雜誌，這本雜誌披露了美國警察在2018年殺害了1165名黑人，比2017年增加36人。儘管黑人只占美國總人口的12.6%，但他們卻在被殺害的人士中的占比達到26.7%，這其中包括了沙加緬度22歲的Stephon Clark和匹茲堡17歲的Antwon More。Clark沒有任何武器，卻遭到警方開20槍射殺，More則是在逃跑的時候，被警察從後面開槍射死。據《華盛頓郵報》報道，今年前9個月，警察已經開槍殺死了678人。

