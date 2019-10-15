徐永明問為何不解散統促黨　徐國勇這樣說

蘇貞昌與徐國勇（左）。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月15日電（記者 倪鴻祥）時代力量黨“立委”徐永明下午在“立法院”質疑蔡政府面對中華統一促進黨毫無作為，他嗆說為何不向大法官聲請“違憲”解散統促黨？“行政院長”蘇貞昌未回應，“內政部長”徐國勇只表示必須蒐證，且有關司法處置都是檢察官、法官獨立行使職權，他不能干涉。



“立法院”院會今天針對“行政院長”蘇貞昌施政報告提出質詢，時力不分區“立委”徐永明先以居住證議題砲轟陸委會主委陳明通沒有作為，又拿統促黨的問題，質詢蘇貞昌與“內政部長”徐國勇，蘇貞昌沈默未發言。



徐永明在螢幕上列出統促黨近3年來發生的事與蔡政府處理態度的表格，略帶諷刺的語氣指出，去年8月徐國勇說針對組織犯罪絕不手軟，但9月統促黨張安樂就嗆徐國勇。從2017年接機、一直到今年9月紅漆事件，有辦法處理嗎？



徐永明說，前“內政部長”葉俊榮曾針對這個問題，指出可以依“憲法”規定，宣告政黨“違憲”解散，依規定“內政部”可以向大法官提出聲請，為何不向大法官聲請“違憲”解散統促黨？



蘇貞昌當時啞口無言，一度看著徐國勇，徐國勇表示，有關司法處置，都是檢察官、法官獨立行使職權，他不能干涉，即使聲請解散政黨，也是要送到“憲法”法庭審理，統促黨曾在2005年登記為一個政黨，事後是否假借政黨名義從事組織犯罪，必須蒐證。