蔡英文鞏固客家票　完成桃竹苗連線

蔡英文傍晚在新竹縣竹北市，與桃竹苗客家選區8位“立委”參選人完成連線，展現團結氣勢。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹10月15日電（記者 黃文杰）選戰倒數88天，民進黨蔡英文拼連任，15日傍晚在苗栗完成桃竹苗客家連線，8位客家選區“立委”一字排開，手拉手高喊“2020、台灣要贏”，自稱“客家妹”的蔡英文也下達指令“只許成功、不許失敗”，除了讓她在桃竹苗客家選票繼續成長，還要讓民進黨“國會”過半，全場掌聲不斷。



蔡英文今天行程都在新竹縣市，傍晚回到新竹縣竹北市，與8位桃竹苗客家選區的“立委”參選人，一起公開亮相，展現“客家連線”的選舉氣勢。



這8位客家連線成員包括：桃園市第三選區（中壢）彭俊豪、桃園市第二選區（沿海四區）黃世杰、、桃園市第五選區（龍潭平鎮）蔣絜安、新竹市鄭宏輝、新竹縣第一選區周江杰、新竹縣第二選區鄭朝方、苗栗第一選區（海線）羅貴星、苗栗第二選區（山線）徐定禎。



民進黨8位“客家連線”成員，蔣絜安成為唯一女性，黃世杰在桃園沿海四區，客家人數最多，都被蔡英文賦予重責大任，誓言要替民進黨在客家選區拿到最高票數。



自稱“客家妹”的蔡英文，致詞感性提到，2008年擔任民進黨主席，就帶領大家歷經大小選舉，當然也歷經失敗挫折，但是客家人給予溫暖，讓她感動，也認為民進黨在客家區選票有穩定成長趨勢，呼籲在場客家鄉親與重要幹部，“只許成功、不許失敗”。



民進黨“客家連線”成員，這次平均年齡大幅下降，當中包括不少第一次參選，好比桃園沿海的黃世杰、桃園中壢的彭俊豪、新竹市的鄭宏輝，以及新竹縣的周江杰，年紀都不會太大，屬於客家青年。



另外，這次參選也不乏“老將”，好比鄭朝方2018年代表民進黨參選新竹縣長，苗栗徐定禎參選2018年苗栗縣長，不過當時是無黨籍，但是有蔡英文及民進黨的力挺，最後鄭朝方與徐定禎都敗選，撼動不了竹苗國民黨的版圖，這次鄭徐兩人，再接再勵，徐還加入民進黨，在苗栗山線拼“立委”選舉。