掃碼才能入住酒店，消費者信息安全如何保障？

中評社北京10月15日電／近期，一些消費者反映，華住集團旗下有的酒店要求住客使用微信掃碼辦理入住，實際上卻是將住客變成自己的“會員”。由此，住客的身份證、家庭地址、生日、郵箱、賬號、密碼以及銀行賬戶等信息均可能被收集留存。



掃碼入住即“入會”，個人信息被收集留存



公開資料顯示，華住集團旗下擁有包括漢庭、全季、美爵、桔子、漫心、海友等多個酒店品牌。記者在北京、上海、廈門等地的相關酒店暗訪時發現，客人在前台入住時多被要求使用微信掃碼，實際“被入會”。



“新華視點”記者通過攜程分別預訂了北京、上海、廈門的全季和漢庭酒店客房，在辦理入住時，酒店前台要求記者使用微信掃碼。



記者注意到，在辦理入住的“微信一鍵登錄”按鈕下，有一行小字——“我已閱讀並同意《華住會員服務條款》和《華住隱私聲明》”，如不同意打勾，無法完成入住登記。而一旦打勾，華住則進一步要求住客提供手機號，並自動為該手機號註冊“華住會員”。



華住方面稱，2019年5月6日正式上線了掃碼入住功能，會邀請客人通過掃描二維碼的方式成為華住會員，包含門店、線上等所有渠道預訂入住的客人。當然，住客也可以自行選擇，不通過掃碼的方式，在酒店前台人工辦理入住。



但記者發現，在辦理入住時，一些酒店沒有明示或者主動告知“掃碼入住即等於入會”，除非住客主動明確提出“微信無法使用”或“不想成為華住會員”。



想用WiFi也必須首先成為會員。記者在暗訪中發現，在全季酒店客房內使用免費WiFi功能，同樣需要事先勾選一份華住會員相關條款的文件。根據網頁提示，一旦勾選同意，華住會自動將住客手機號註冊為華住會員。

