聯合國緊縮開支應對財務危機

中評社北京10月15日電／14日上午，記者走進紐約聯合國總部大院，發現每天默默“工作”的噴泉已經關閉；走進聯合國大廈內，記者經常使用的自動扶梯也停運了。根據聯合國秘書長古特雷斯的指令，聯合國從當天開始，實施嚴厲的節支措施，以期渡過面臨的嚴重財務危機。



“停止服務。自動扶梯停運後勿再使用。請乘坐直梯。”聯合國總部大樓內，每部停運的自動扶梯扶手上都擺放著這樣一個告示。



古特雷斯8日在聯合國大會第五委員會關於2020年預算草案的會議上說，聯合國將於10月面臨“10年來最嚴重的赤字問題”。如果相關會員國未能“立即並全額”繳納聯合國預算會費和各項攤款，聯合國可能於11月發生工資支付困難。他敦促相關會員國立即並全額繳納相關款項，以確保聯合國正常運轉。



古特雷斯說，“空缺的職位將無法通過招聘新人填補，出差將只限於最重要的活動，部分會議可能不得不取消或推遲，有的活動將不再進行網絡直播……”聯合國決定將採取嚴厲節支的措施，以應對目前面臨的“近10年來最嚴重的財務危機”。



古特雷斯在10日寫給聯合國各部門、辦事處以及區域委員會負責人的信中，要求聯合國各級官員採取節支措施。他還下令推遲購買商品和服務，實施節能措施減少水電開支。所有總部會議場所將不再安排在官方會議前後及周末舉行任何活動，對已遞交的活動申請要重新審核。同時，聯合國還將嚴格限制招聘新人。



聯合國主管管理戰略、政策和合規事務的副秘書長凱瑟琳·波拉德在11日召開的記者會上說，到10月底，聯合國今年的現金赤字將超過去年創紀錄的4.88億美元。她說，近年來，聯合國常規預算面臨“嚴重的流動性問題”，且有不斷惡化的趨勢，每年的情況都比上一年更加嚴峻。



聯合國一位不願透露姓名的保安人員對記者說，“如果我下個月沒有領到工資，那就太糟糕了。我還要養家。”



記者當天收到一份通知，聯合國大廈內幾個咖啡廳和休息廳必須在下午5時後關閉，以節省用電和空調使用開支。



截至14日，在聯合國網站上，共有131個會員國被列入已經全額繳納會費的“光榮榜”，而另外62個會員國仍然沒有履行會員國繳納會費的義務。



聯合國秘書長發言人迪雅裡克在14日的例行記者會上透露了一點好消息：“一些款項正在陸續到位。”



在聯合國大廈的遊客大廳內，納爾遜·曼德拉的雕像繼續熱情地伸出雙臂，面帶微笑，歡迎每一位參觀聯合國的遊客。



當天，聯合國工作人員像往常一樣進出聯合國大廈。



在和煦的陽光下，包括那些尚未繳納會費的會員國國旗迎風飄揚。



（來源：新華社）