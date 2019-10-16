醫界挺韓後援會成立　李佳芬流露真性情

韓國瑜競選總部15日中午在台中舉行“醫療界挺韓國瑜中部後援會”成立大會，李佳芬到場為醫界代表頒予挺韓後援會證書。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月16日電（記者 林谷隆）“醫療界挺韓國瑜中部後援會”成立大會15日在台中舉行，國民黨主席吳敦義、韓國瑜夫人李佳芬都特別趕到台中參與，兩人輪流向醫界團體授與戰旗、頒予挺韓後援會證書，李佳芬致詞時細數台灣老人人口逐漸追上日本，老人和社會的弱勢照顧很重要，又以親身經歷，訴說醫療人員的辛勞，爭取醫療人員選票，弱化綠營在醫界的優勢。



由韓國瑜競選總部舉行的“醫療界挺韓國瑜中部後援會”成立大會，大約有8百多位醫界人士與韓粉到場參與，國民黨主席吳敦義、韓國瑜夫人李佳芬、藍委顏寬恒、沈智慧、國民黨中常委江碩平、國民黨台中市“立委”參選人黃馨慧、李中、莊子富、國民黨台中市議員吳瓊華等人出席。



過去醫界常被視為比較親綠，2020大選似乎有些改變，在國民黨醫療委員會主任委員、醫師公會全聯會前秘書長蔡明忠的經營下，包括大台中醫師公會理事長藍毅生、彰化、新北等地多個醫師公會、牙醫公會、護理師公會、中醫師公會、醫檢師公會等，都有代表出面挺韓。



最近常被批抨遲到的李佳芬提前到場，並在門口等候吳敦義抵達，再一起步入造勢會場，受到民眾夾道歡迎。李佳芬一到舞台前端就主動與支持的醫界代表握手致意，許多韓粉則是利用大會的各種空檔上前與她合影致意



李佳芬致詞表示，看到各位辛苦的醫療界先進，她想起一句話“老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨，廢疾者皆有所養”我們所追求，就是這樣的社會，也相信在大家共同努力，台灣會越來越好，以台灣人的勤奮，不應該走向經濟沒落的社會。



她提到，最近時常與弱勢團體接觸，在高雄看到很多需要被社會關注的弱勢族群，台灣超過65歲的人口，已經佔比將近15%，已經逐步走向日本27%的老年社會，在台灣總人口中，還有5%的身心障礙者，需要“國家”社會進一步去照顧。



李佳芬也說，台灣的醫療素質是全世界數一數二，這是公認的事實，這麼好的優勢，應該要開放國際進入台灣市場，我們不能一直依靠在勞健保底下，辛苦的醫護人員，尤其是最基層服務的診所，很多其實都經營得很辛苦，照顧病人的健康，更需要照顧醫護人員的健康，這才是“國人”的幸福。



李佳芬透露，她有陣子兒子生病在台灣大學附屬醫院雲林分院住院，看到一位很漂亮的實習女醫師，當時驚訝怎麼現在醫師都是美女，結果女醫師一連七天都值夜班，天天都看到，讓一個美麗的醫師，最後變得皮膚粗糙毛躁，這就是醫療人員辛苦的一面。



最後，李佳芬以訴諸於感性說，今天在場的每一位，都有個共同理想，就是希望“國家”可以越來越好，希望每個人的家庭都過得幸福美滿，希望下一代過得比我們過得更好，希望老人家經過一輩子的奮鬥才夠得到良好的安養，千言萬語都說不盡，她要代表先生韓國瑜再次感謝大家。