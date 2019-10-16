副手熱門人選　張善政上火線批空心菜閃辯論

韓國瑜國政顧問團總召集人張善政出席醫界挺韓後援會成立，怒批蔡英文是“空心菜”。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月16日電（記者 林谷隆）“醫療界挺韓國瑜中部後援會”15日在台中舉行成立大會，國民黨2020參選人韓國瑜“國政”顧問團總召集人、前“行政院長”張善政受邀出席，除了說明醫療政策，還把砲火對準蔡英文，怒批果然是“空心菜”，更放話韓國瑜“國政”顧問團都準備好了，隨時都能跟蔡英文政策辯論，看她敢不敢！



過去一向溫文儒雅，給人專業形象的張善政，成為韓國瑜副手熱門人選，發言也愈來愈辣。



韓國瑜競選總部15日中午在台中舉行“醫療界挺韓國瑜中部後援會”成立大會，國民黨主席吳敦義、韓國瑜夫人李佳芬都趕到台中參與，在吳離場後才抵達的張善政，上台後先向在場醫界人士說明韓國瑜的醫療政策，接著就把炮火鎖定蔡英文。



張善政提到，上個禮拜是雙十節，我們端出韓國瑜的兩岸政策，我們拋出“韓國瑜‘國政’顧問團已經準備好”，隨時都可以跟蔡政府做政策對談，結果大家都看到，蔡英文竟然回覆“不知道在急什麼！”



張善政強調，蔡英文不急，但是我們已經吃苦吃了3年半，就是因為2016大選選出一個空心菜“總統”，大家回想一下，這個空心菜是怎麼被選出來，不就是因為在大選辯論時，蔡英文根本就沒有端出牛肉。



他提到，當時馬英九政府因為太陽花學運在2014九合一選舉元氣大傷，蔡英文拚2016大選時，根本就不想端出牛肉政策，就選上“總統”，所以才會得到一個綽號叫做“空心菜”。



張善政批評，我們可以明年再選出一個空心菜嗎？民眾都是期待韓國瑜把政見拿出來，再跟蔡英文的政見做個比對，結果蔡英文竟然質疑韓國瑜“在急什麼！”她不急，我們都很急，我們已經吃苦吃3年半，明年不想再選一個空心菜。



他強調，蔡英文如果都不在意民眾急著看政策辯論，根本就不用再選，因為她已經跟民意脫節了。



張善政也說，韓國瑜“國政”顧問團從醫療政策、長照政策、能源政策到兩岸政策，都準備好了，我們隨時都準備跟蔡英文做政策辯論，看她敢不敢跟我們辯論！



稍早，張善政也在個人臉書上發言“自從雙十節韓國瑜發表了兩岸政策後，蔡英文辦公室和民進黨三番兩次急著回應，繼續操弄“亡國”危機感，呼籲大家要團結，‘芒果蔡’真的並非浪得虛名。然後韓國瑜“國政”顧問團要求乾脆進行政策辯論，蔡英文又說“不知急什麼”，好像後面的辯論，就可以澄清所有事情。”