新竹老縣長林光華：藍綠決戰客家票　蔡會贏

林光華。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹10月16日電（記者 黃文杰）民進黨前新竹縣長林光華接受中評社訪問表示，蔡英文對上中國國民黨2020參選人韓國瑜，最終會大贏，不是險勝。他認為客家票占台灣選票的三分之一，不止400萬，如果父母祖先算客家人，至少超過1000萬票，一旦拿到就勝利。蔡沒有理由拿不到客家票，甚至還可以發揮“母雞”效應，大幅拉抬客家“立委”選情。



蔡英文為了搶攻客家票，15日傍晚在新竹縣竹北市舉行全台客家助選團成立大會，蔡還頒發總團長證書給林光華及各縣市團長，希望客家選區老戰友們，把所有力氣拿出來，讓民進黨桃竹竹苗“立委”參選人都當選。



被問到，親民黨主席宋楚瑜會不會五度投入參選？前“立法院長”王金平會不會披橘袍參選2020？



林光華說，這段時間，宋楚瑜沒有來找他，但是眼前許多小黨，為了3％得票數可以拿補助，5％得票數可以拿不分區席次，就算不會當選，也要去拼大選，或許王金平可能加入親民黨，互相拉抬，爭取5％不分區席次，何樂不為？最笨就是時代力量，現在看起來，根本沒有辦法拿不分區。



對於蔡英文副手是否還是賴清德？林光華說，“蔡賴配”還是順其自然，如果賴當副手，“台獨”聯盟1％到2％得票數大概不會跑掉。



被問到，郭倍宏、呂秀蓮等喜樂島聯盟拼連署過關？他說，只能說，這些人都是不甘寂寞，就算拿到連署進入登記，又能拿到多少選票？



林光華向中評社說，他向來做對的事，支持對的人，不去喧嘩，冷靜看選舉，這次蔡會大勝理由在於客家票，客家票占台灣選民的三分之一，不止400萬，如果父母祖先算客家人，至少超過1000萬票，這些都是關鍵票，一旦拿到就勝利，當然民進黨要團結，不能自私，也不能只顧客家的候選人，民進黨贏、蔡英文、客家“立委”參選人要贏，全部都要贏。



林光華說，蔡英文毫無問題、毫無懸念會當選，客家票也會贏。



被問到，這次大選，會出現分裂投票嗎？也就是“總統”與“立委”各挺不同政黨？



林光華分析，2016年“二合一”選舉，因為蔡英文拉起來多少票，很多國民黨看好當選，結果“穩穩的落選”，他認為這次大選，蔡英文客家選票還會成長，因為“母雞”的拉抬之下，客家選區“立委”參選人，就有機會當選。