日本政府向國會提交日美貿易協定批准案

中評社香港10月15日電／日本政府15日在內閣會議上敲定日美貿易協定和日美數字貿易協定的批准案，並在當天下午提交給了臨時國會。預計最快24日在眾院全體會議上進行批准案的主旨說明，進入審議階段。政府希望11月上旬使其在眾院通過，以確保在臨時國會期間得到批准。



共同社消息，本屆臨時國會將持續到12月9日。根據《憲法》的規定，若批准案在11月8日前在眾院通過，即使參院不表決通過也將自動獲批，政府和執政黨正是考慮到這一點安排了審議日程。因此，眾院審議預計將成為朝野各黨攻防的關鍵。



根據日美貿易協定，一部分美國牛肉、豬肉、小麥和乳製品等的關稅下調至跨太平洋夥伴關係協定（TPP）水平，美方承諾不會對日本汽車加征關稅和限制數量。外相茂木敏充15日在內閣會議後的記者會上強調“內容取得了平衡”，稱通過國會的審議“將細緻說明”協定的意義。



在野黨批評該協定是只有日方單方面下調對美農產品關稅的不平等條約，今後的論戰將成為焦點。在代表質詢和預算委員會會議中，還就日方向美政府說明稱作為害蟲對策一環將購買美國產玉米一事質詢了有關經過。



美政府以對日本削減和撤銷關稅僅限一部分為由，擬根據《貿易促進授權（TPA）法》的特例措施，簡化耗費時間的國會批准程序。因此，如果日方能獲得國會批准，協定將在明年1月1日生效。