IMF預測今年全球經濟增長率降至3%

中評社香港10月15日電／國際貨幣基金組織（IMF）15日公佈最新《世界經濟展望》，預測2019年全球實際經濟增長率為3.0%，比上次7月時下調了0.2個百分點。美中貿易摩擦長期化導致企業投資減弱，兩國的增長率均被下調。日本依然為0.9%。



共同社消息，這是自去年10月以來，連續第5次下調全球經濟增長率。降至雷曼危機後的最低水平。貿易增長率為1.1%，較上次大幅下調1.4個百分點，IMF鳴響警鐘稱“全球經濟依然脆弱”。



美中兩國政府的經貿磋商11日在部分領域達成共識，暫時休戰。雖然此次的展望未考慮原計劃15日對華加征關稅一事被暫緩，但前景不透明感仍然根深蒂固。



對於日本，IMF說明稱通過政府作為增稅對策推出的逾2萬億日元（約合人民幣1306億元）刺激政策，能夠緩解10月消費稅稅率上調的影響。把2020年的增長率預期較上次上調0.1個百分點，增至0.5%。IMF指出，為了財政重整“有必要進一步上調消費稅並實施社會保障改革”。



美國的2019年增長率為2.4%，較上次下調0.2個百分點。就業和消費堅挺，但IMF分析認為由於與中國的對立長期化等，“發展擴大的步伐已經有些遲鈍”。因美國提高了財政支出的上限以及美聯儲（FRB）降息，預測2020年增長率為2.1%，上調了0.2個百分點。



IMF預測中國因出口低迷，2019年和2020年增長率分別下調為6.1%和5.8%。2019年歐元區的增長率則被降至1.2%。