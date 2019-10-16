不強推蔡賴配　郭國文：蔡說誰就是誰

民進黨台南市“立委”郭國文。（中評社 李其樺攝） 中評社台北10月16日電（記者 李其樺）2020大選倒數87天，挺民進黨前“行政院長”賴清德人士力推“蔡賴配”。近賴的台南市綠委郭國文15日接受中評社專訪表示，基層確實有支持蔡賴配的聲音，我們只是把底層聲音公開傳達，至於接不接受？是蔡英文絕對的權利，她說誰就是誰，要給予她絕對尊重，不需要過度強調。



郭國文為台灣大學“國家發展研究所”碩士，成功大學政經研究所博士，於2010、2014年兩度連任台南市議員，2015年參與台南市第六選區“立委”黨內初選失利後，入閣擔任“勞動部”政務次長。今年3月代表民進黨參與台南市第二選區“立委”補選，以3000多票差距擊敗國民黨台南市議員謝龍介，當選。



中評社記者15日來到郭國文位於北市青島東路上的辦公室，郭國文特別介紹，他現在的“立委”辦公室，是從台南市長黃偉哲接手而來。辦公桌後方擺設大型木製櫥窗，裡面除收藏賴清德參與2020民進黨內初選時的親筆簽名照，最特別的是放著一隻綠色恐龍玩偶。他笑說，恐龍玩偶是當年報考成大政經所博士班，兒子送給他的禮物，勉勵他像恐龍一樣勇往直前。



郭國文表示，綠營基層普遍認知蔡賴配對選舉有幫助，而且兩人社會支持度也高，尤其是賴清德在台南就是票房保證，只要把賴清德的照片掛上去，基本上都會有加分的效果。



蔡英文、賴清德兩人對蔡賴配的意願如何？郭國文表示，這要尊重他們兩人的主觀意願，旁人無法替他們回答。民進黨內是否有反對蔡賴配聲音？郭國文說，黨內有不同看法很正常，也有人說副手應找“行政院長”蘇貞昌來當，還有人認為應該讓現任的陳建仁繼續當副手，這些他個人都沒意見，就尊重蔡英文。



郭國文向中評社說，黨內初選結束後賴清德曾表示會支持蔡英文，也會參與2020“立委”輔選。可看出賴清德從來沒有離開過，只是沉潛一段時間沒有對外曝光，自然就沒有太多聲量，如果賴清德出來替綠營“立委”輔選，聲量就會拉高，不同的戰鬥位置都會有賴清德的存在。

