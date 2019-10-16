中評鏡頭：余政憲力挺蔡　高雄余家班復出？

民進黨高雄老縣長余政憲（左二），現在也頻頻出現在蔡英文輔選行列，特別是到廟宇參香，都可以看到他的身影。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹10月16日電（記者 黃文杰）正在拼連任的蔡英文，最近下鄉跑選舉行程，可以看到民進黨前高雄縣長余政憲身影，是否高雄余家開始復出政壇？余政憲接受中評社簡短訪問表示，他是擔任蔡2020連任宗教後援會職務，蔡到地方廟宇參香，當然也會陪同。



余政憲為余登發之孫、余陳月瑛之子，屬高雄縣黑派。1993年余政憲代表民進黨參選高雄縣長，打敗國民黨提名的鳳山市市長黃八野而當選，1997順利連任。



陳水扁2000年當選，余政憲在卸任高雄縣長以後的2002年出任“內政部長”，因為2004年發生319槍擊案負責辭去部長一職，2005年，接任台糖董事長，後來涉及幾起官司案，在政壇消沉一段時間，最近因為蔡英文連任，受邀擔任全台宗教後援會的重要職務，開始跑選舉行程。



蔡英文15日到新竹縣市，狂掃七行程，期間還到新竹市寶山保生宮與新埔廣和宮參香，在新埔還連“走”兩間廟宇，除了廣和宮還有與天宮，廟宇與廟宇之間，相隔不到500公尺，蔡英文乾脆用走路，身旁一大堆維安與隨扈人員，緊跟在旁，不少鄉親不知道發生什麼事情，紛紛探頭來看，也成為新埔小地方話題，



正在拼連任的蔡英文，除了民調領先國民黨韓國瑜，事實上，在地方組織整合程度也陸續上軌道，每次到地方都可以看到相關後援會人員到場，有黨工職也有地方與中央競辦到場，形成一波的人潮，當然廟宇參香沒有強力動員，人數頂多控制在一百人到兩百人之間，但是小型面對面座談會，讓蔡英文比較可以暢所欲言，維安也能夠兼顧。