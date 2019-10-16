郭國文：選民對政治人物喜好度週期愈來愈短

郭國文接受中評社專訪。（中評社 李其樺攝） 中評社台北10月16日（記者 李其樺）2020大選民進黨是否能維持上屆 68席“立委”？台南市綠委郭國文15日接受中評社專訪表示，民進黨無論如何一定要維持“立院”過半，目前來看要取得“立院”57席（總席次113）以上不無可能。只是現在整個政治情勢變化週期愈來愈短，偶發事件和被製造出來的事件都會影響到選舉結果，還是要非常小心。



郭國文表示，民進黨要如何在政黨票部分多努力，確實是很重要的關鍵。區域“立委”要靠輔選方法和候選人個別努力，大選的情勢發展很難去判斷和拿捏，也有形勢劇變的可能，選民對政治人物喜好度的週期愈來愈短，還是要步步為營。



郭國文分析，民進黨目前有68席，加上與綠營維持合作關係的無黨籍桃園市“立委”趙正宇就有69席，無論是68或69席，都是民進黨2020選舉的高標；不是說完全不能達成，只是相對困難度比上屆更高。至於低標再怎麼樣不能低於57席，再來爭取達到68席。



今年有多個泛綠政黨推派人選角逐“立院”席次，對民進黨整體選情有何影響？郭國文認為，民進黨維持過半變數比之前多的重要原因，在於今年泛綠政黨變多，包括喜樂島聯盟、“一邊一國行動黨”、台灣民眾黨等等，確實會瓜分民進黨的選票和社會支持基礎，也會在政黨票部分造成一定衝擊。



郭國文向中評社表示，其實以前民進黨也會遇到小綠來瓜分票源，例如台聯黨曾經在“立院”取得3席席次，2012台聯在台南政黨票支持率拿到11％。所以很多從綠營分出去的小黨會以台南為主，因為台南比較容易拿到綠營的票。



2020大選民進黨處於領先優勢，不過在政黨滿意度和區域“立委”方面並沒有明顯優勢。對此郭國文認為，以2020來說，執政、“立委”和政黨票三種選舉，執政民調起伏和震盪幅度比較高，目前蔡英文執政支持度高過政黨和“立委”候選人，韓國瑜的支持度則相對比較低。