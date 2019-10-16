韓國瑜副手人選大盤點　最積極的是他！

張善政。（中評社資料照） 中評社台北10月16日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜正式請假投入大選，宣告選戰進入關鍵對決期。韓的副手人選 是外界關注焦點之一。中評社盤點檯面上熱門人選，包括前“行政院長”、“國政”顧問團總召張善政、前台北縣長周錫瑋、國民黨前主席朱立倫、國民黨“立委”江啟臣、許淑華等，從這些人的各種選舉動向和積極度等，或許能探知可能性的大小。



韓國瑜之前曾在媒體專訪中闡述其副手的兩大條件，要有國際觀、要懂產業，並強調既然選擇副手，絕對會高度信任與授權，如果副手很成功並吸引鎂光燈，他會拍手叫好，並形容自己的副手會是有史以來被授權最大的一位。



對於韓國瑜的副手人選，韓的競選辦公室目前都未鬆口，僅表示一旦確定人選會盡快公布，但據了解，在韓正式請假後，挑選副手的進度將邁入最後階段，最快會在11月上旬公布。



而目前看來，外界點名的張善政、周錫瑋、朱立倫、江啟臣和許淑華等，各有優劣勢，和韓國瑜搭配也都有一定程度的加分。



現在韓國瑜的副手最熱門的人選首推張善政，張是無黨籍，馬政府最後一任“行政院長”。從Google亞太部門總監，出任“政務委員”、“科技部”長等，從政四年就當上“閣揆”。張任期雖僅有百余天，但因施政展現不同氣象，讓他意外施政滿意度最高，累積不少聲望，加上也有企業界力拱，成為張競逐韓副手的基礎。



而張善政對於擔任副手一事，其辦公室曾強調“若能為韓國瑜加分的前提下，張善政會答應”，顯見其企圖心很強，加上張擔任韓國瑜的“國政”顧問團總召，協助韓研擬各項政策，兩人培養不少默契。而張的學經歷，也符合韓副手有國際觀與懂產業兩大要件，因此被視為大熱門。



除了張善政外，周錫瑋可以說是目前被點名人選中最積極且活耀的。周是韓國瑜國民黨2020初選競爭對手之一，但韓出線後，周就表態願意全力輔選，不僅稱自己是韓的小弟，頻上政論節目為韓辯護，每場韓的競選造勢周也都不缺席，甚至連韓妻李佳芬的行程，周也都全程陪同，為自己在韓粉圈累積了不小知名度和支持度，韓粉力拱韓周配的聲音也愈來愈大。



近日有媒體發起“誰最適合擔任韓國瑜副手”投票活動，朱立倫、張善政、江啟臣、周錫瑋等人中，周以33%得票數在近7000人之中奪冠。而對於擔任韓國瑜副手一事，周錫瑋接受媒體訪問時就表示，自己從頭開始便無所求，也沒有跟韓討論過副手一事，盼韓充分考量後做最好決定。



另外在朱立倫方面，藍營內部一開始認為，朱任韓國瑜副手是完全補足了韓被認為較弱勢的知識藍、經濟藍這一塊，可為韓的選情大加分，因此對於韓朱配報以極大期望。但隨著朱立倫幾度宣示“這是不存在的事情不用討論”，以及“會當一個好的助選員、一個好的啦啦隊，全力輔選”等等，目前看來韓朱配的可能性並不大。

