韓國瑜威脅多大？阮昭雄：要觀察韓粉擴張性

阮昭雄。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月16日電（記者 黃筱筠）國民黨2020參選人韓國瑜請假全力衝選情，今天將從台灣最南端鵝鑾鼻出發，是否對蔡英文選情造成威脅？民進黨台北市議員阮昭雄接受中評社訪問表示，當然，因為韓可以準備好百分之百的力量去打選戰，有更多時間可以進行選舉活動，加上韓有一批忠實“韓粉”，這份力量有沒有擴張性，是我們要持續關注的地方。



阮昭雄1970年生，已連任3屆台北市議員，2005年任前“行政院長”謝長廷機要秘書，並在2006年擔任謝長廷台北市長競選文宣部主任、發言人。蔡英文競選2012、2016大選時，擔任競選辦公室發言人，這次選舉再度擔任蔡英文競選連任辦公室發言人。



韓國瑜將全力衝選情，會不會對蔡英文造成影響？阮昭雄表示，每個候選人最後都會全力衝選情，蔡英文也會，這沒有什麼特別。但若韓“落跑市長”的形象深植選民心中，這對韓形象不好，否則帶職請假拼大選也沒有什麼，前新北市長朱立倫以前也是請假。重點是市政做得好不好，若做得很好被市民眾星拱月，請假這個議題幾天就結束了。



他表示，但是韓國瑜市政並沒有做很好，韓以前還說周一到周五顧市政，假日拼選舉，現在卻直接請假拼大選，做實他說話沒信用，變成大家對他的既定印象，政治人物一旦變成刻版印象，要跳脫這樣形象很難，韓國瑜現在就是面臨這樣困境。



韓國於從鵝鑾鼻出發，蔡英文2012大選的“台一線”活動，也是從鵝鑾鼻出發，還是否直搗蔡英文故鄉屏東？阮昭雄表示，很多人都是南部出發揮軍北上，這是作戰起手式，有可以從台東出發，是最早看到日出的地方，其實就是要全台走透透，之後還是要看議題。



但阮昭雄也說，韓國瑜請假後可以備足百分之百力量去打選戰，有更多時間做選舉活動，加上韓有一批忠實“韓粉”，這份力量有沒有擴張性，是我們要注意的地方，我們的立場可以講他很多不對事情，但是韓還是有基本盤，有一定基本力量。這是本屆選舉與上次選舉不太一樣的地方，因為有“鋼鐵韓粉”，也不可能再有“換瑜”事件。



他表示，目前無法預估韓國瑜基本盤有多少，但是民調看起來至少兩成多到三成，這些人也不一定全是“韓粉”，畢竟最後投票行為非常多元、因素很多。



至於韓國瑜民調是否已觸底反彈？阮昭雄表示，現在有民調分析，綠營支持者已經八成、九成都表態支持蔡英文，但是藍營支持者表態支持韓國瑜只有六、七成，“藍營還沒完全歸隊，韓還有空間招喚藍營歸隊”。



但他也說，“我們也不是靜靜在那邊看”，當然希望爭取更多選票，希望更多認同蔡英文的支持者，更積極出來投票，“投票率也很關鍵”，希望支持者都能夠出來投票，現在要拉票，之後要催票。



前“行政院長”賴清德訪問美國出席台僑活動，能團結獨派？阮昭雄表示，團結意象應該不只是獨派，蔡英文也會說感謝賴清德，蔡這樣的動作對民進黨很加分，看起來比較團結民進黨，對上相對分裂的國民黨，只要團結力量就很大，賴清德會扮演這樣角色，“一定加入選舉團隊，一定會輔選，但是什麼位置，他比較不好說”。



他也強調，賴清德這次出訪美國參加台僑後援會活動，是民進黨中央跟蔡英文連任競選辦公室合作促成，共同做這件事情，賴院長訪美就是幫忙“立委”跟“總統”選舉，這是沒有疑問的。他也說，賴清德之加入蔡英文選舉團隊後，獨派影響是減弱一點。但獨派會有雜音，因為台灣民主社會就是多元，“也不能叫人家不要選”，民主社會不可能百分之百支持你，多元聲音是很合理。



至於論文事件對蔡英文是否有傷？阮昭雄表示，“總統府”開了好幾次記者會，非常公開讓大家了解，目前是告一段落，但是後面會不會還是有人會“騷擾”，相信還是會有。但這個議題講到最後就是，“信者恆信，還是會有一部分的人不相信”，這樣結果這些人的目的就達到了。



台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲可能參選2020？阮昭雄認為，政治沒有什麼不可能，鴻海創辦人郭台銘不選，也是很多人失望。“但是柯參與明年大選可能性很低”，因為柯有自己的政黨，如果今天和親民黨合作，“柯是誰的母雞”，親民黨也要生存，他認為不太可能。



至於是否與時代力量合作？他也說，柯文哲與時力兩岸路線不契合，時力也說不提“總統”參選人，柯應該不會選。但民眾黨不分區席次應該會有，現在台灣民眾黨民調上支持度約10％，轉換成選票也不少，大概會有5席“立委”左右，但實際席次要看政黨比例分配，但這樣就有“立法院”黨團運作，實力不容小覷。



明年“立委”選舉兩大黨是否都不過半？他表示，他是參選人當然會說民進黨能過半，但是會比這屆“立委”選舉艱難，席次要過半要很努力。



阮昭雄也說，柯文哲最後會不會說他支持誰？這對於“總統”選舉得票會有影響，看他是支持蔡或是韓，或是打蔡比較大力，就會影響綠營比較多。但他判斷，柯應該兩邊都會打，柯主要以“立委”選票為主，就是希望訴求討厭兩大黨、討厭藍綠的選票。