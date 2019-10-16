中評關注：韓國瑜起跑　吳敦義跟得上腳步？

吳敦義（左）領導輔選能否拋棄傳統態度，調整節奏跟上韓國瑜（右）競選的進度，有待考驗。（中評社 資料照） 中評社台北10月16日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜15日正式請假投入大選，今天起將從屏東開始由南向北展開競選征途。從競選規劃來看，藍營有三個關鍵，一是看韓國瑜的造勢本領，二是藍營“立委”參選人如何發揮聯合作戰，三是國民黨主席吳敦義領導的黨部輔選腳步能否跟上韓國瑜的進度，其中又以第三個關鍵最有待考驗。



三個關鍵裡，最讓藍營人士擔憂的就是國民黨的輔選腳步，這牽涉了中央與地方黨部的組織整合，以及輔選力道、地方後援會與地方顧問團的影響力。



黨部組織整合的關鍵，是藍營執政的指標縣市長、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕是否擔任地方競選總部主委，因為這攸關地方民眾挺韓的信心；其次，地方後援會長與顧問團長的地方聲望，也會影響選民挺韓意願。



黨部輔選力道上，除了人力，也要有作戰資源，才能發揮組織運作與文宣的最大效能。不過眾所周知，國民黨黨產被蔡政府查封，黨中央與地方黨部都得自籌財源才能營運，黨部文宣能力又往往不如民進黨創造議題的能力。



尤其，最重要的輔選主帥、國民黨黨主席吳敦義事務繁忙，綜攬大選與“立委”選情，接不接韓競選總部主委並不重要，但面對選舉倒數，加上新的選舉時代來臨，吳敦義能否改變傳統不急不徐的輔選態度，調整並加快輔選節奏，跟上韓國瑜的競選進度，在空戰取得優勢，是最大問題。



韓國瑜的造勢本領，從去年九合一選舉創造“韓流”，助國民黨拿下15縣市執政的佳績，每次發表講話引起群眾共嗚，都足已證明其群眾魅力。



至於藍營“立委”參選人，幾乎都見識過韓國瑜號召群眾的超強動員能力，當然都希望最強的“母雞”韓國瑜能多幫忙站台輔選，因此雙方在聯合競選方面理應能夠配合，看板、旗幟不會有遺漏，所以問題也不大。