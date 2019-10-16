中評關注：韓國瑜用安全感對抗綠營芒果乾

韓國瑜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月16日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜15日正式請假投入大選，並且引領高唱軍歌《我現在要出征》，用“快樂、陽光、希望”起手式選戰主軸，也呼應雙十慶典他所強調，台灣人民最需要的是“安全感”，將正面對決民進黨營造出的芒果乾（亡國感)。



韓國瑜10日出席高雄市升旗典禮時，他痛批民進黨肆無忌憚的貪污、腐敗、濫權，並強調台灣人民最需要的不是“亡國感”，是“安全感”。韓說，未來若勝選，將以台灣優先為前提，創造兩岸和平穩定發展。



韓國瑜15日在鳳山行政中心召開記者會，對外宣布從16日開始正式請假全心全力投入大選。韓國瑜說，從南方出發，把溫暖和希望帶給全台灣。韓國瑜最後還唱了段《我現在要出征》，他說這首歌可表明此刻的心情。



韓國瑜除了日前強調“安全感”，15日再次帶領現場群眾高唱《我現在要出征》，這首歌也是繼《夜襲》之後新一首的韓式金曲。



《我現在要出征》歌曲輕快、陽光，整首歌帶給人們快樂的氛圍，這首歌不僅表明韓國瑜的心情，也讓15日的記者會衝出高潮，在上百人的簇擁下離開市府，是相當好選戰起手式，帶出選戰主軸“快樂、陽光、希望”。



從韓國瑜緊守口風始終不透露請假，任憑外界攻擊抹黑，醞釀累積數日，到一次擺脫所有的負面情緒，可以看到韓國瑜用“安全感”到選戰主軸起手式“快樂”，也是一系列的鋪陳。



而韓國瑜選戰主軸起手式形成後，接下來就是和民進黨所塑造的黑壓壓氣氛“亡國感”正面對決。