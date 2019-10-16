中評鏡頭：新竹市“立委”選戰開打看板先行

新竹市“立委”選戰已經出現四組人馬，各陣營看板掛滿牆上，鄭宏輝要延續柯建銘在新竹氣勢，必須突破重圍。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹10月16日電（記者 黃文杰）新竹市下屆“立委”選舉，檯面上至少四組人馬參選，藍綠之外各有小黨搶攻新竹人認同，這讓“柯建銘接班人”的鄭宏輝，壓力頗大，要延續民進黨在新竹的氣勢，必須積極突破重圍。



新竹市早期選民結構，藍綠基本盤是6比4，但板塊起了變化，外來及年輕族群政黨傾向不明顯，中間選民有一定比例，高學歷、自主性高的選民也不少。



這次大選，包括國民黨鄭正鈐、民進黨鄭宏輝，都是有5屆市議員資歷的政壇老將，地方扎根深，時代力量推出高鈺婷、“國會政黨聯盟”有廖蓓瑩。



在新竹市高速公路交流匝道底下，可以看到，四組人馬選舉看板高掛同一處，窄小空間，彼此相互爭取空間。



目前新竹市“立委”是柯建銘，已經確定轉戰不分區，交棒子弟兵鄭宏輝，必須移轉柯建銘的高支持度，當然新竹市是民進黨執政，有市長林智堅力挺，給予更多資源協助。



現階段鄭宏輝的選舉看板，主要還是以個人形象為主，不會凸顯政黨色彩，當然看不到民進黨字樣、更看不到蔡英文，只有在競選總部可以兩人合體照片。



這也讓蔡這次來新竹，選舉策略要重新包裝，鎖定竹科工程師以及年輕族群，搶攻寵物票。



可以看到，鄭宏輝競選辦公室舉辦“毛小孩健康教室”，會場找來救援超過千隻浪貓的動保界紅人使大毛分享動物照顧祕笈，還有全台最大咖的貓奴蔡英文，替鄭宏輝拉抬選情。