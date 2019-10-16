中評鏡頭：老太不捨韓國瑜　抱著李佳芬痛哭

徐奶奶不捨“苦民所苦”的韓國瑜夫婦，竟然被斷遭到抹黑，心急之餘在李佳芬準備離開時痛哭。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月16日電（記者 林谷隆）“醫療界挺韓國瑜中部後援會”成立大會15日在台中舉行，李佳芬代表夫婿韓國瑜出席，吸引眾多韓粉到場參與。李在這場活動大約停留90分鐘，準備離去時，在觀眾席看到一位72歲徐姓婦人不停流淚，主動抱起徐奶奶親身安慰，全程將近1分鐘，讓身旁的人看了都相當感動。



包括醫師公會全聯會前秘書長蔡明忠、大台中醫師公會理事長藍毅生及彰化、新北等地多個醫師公會、牙醫公會、護理師公會、中醫師公會、醫檢師公會等，都有代表參與，加上熱情的韓粉，湧入近8百人。



李佳芬大約在12點30分來到會場，在門口等候12點45分抵達的吳敦義，再一起步入活動會場，受到民眾夾道歡迎。李隨後還代表韓國瑜頒發後援會聘書給醫界代表，並發表簡短致詞，最後在國策顧問團總召張善政致詞後，醫界後援會成立大會流程全部走完，才起身離場。



李佳芬離去沿著中央走道往外走時，看到一旁有位奶奶不停流眼淚，馬上停下腳步，主動張開手，抱著對方不斷給予安慰，時間將近1分鐘。



原來這一位哭泣的奶奶是72歲徐姓婦人，家住台中市，跟著退休多年的護理師朋友來看李佳芬。聽到李說出台灣醫護人員過勞的現象，想起自己過去在醫院照顧家人時，看到醫護人員的辛勞，肯定韓國瑜夫婦真是苦民所苦，但是這麼好的人，卻不斷遭受抹黑。



她一時情緒激動，才會在李佳芬準備離場時痛哭，還說希望老天可以保佑韓國瑜當選，讓更多弱勢族群可以獲得更妥善的照顧。