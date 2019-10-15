李克強：促進經濟平穩發展和民生持續改善

中評社北京10月15日電／10月14日至15日，中共中央政治局常委、國務院總理李克強在陜西省委書記胡和平、省長劉國中陪同下，在西安、咸陽考察。他強調，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，著力推動改革開放，增強經濟發展內生動力，促進民生持續改善。



新華社報道，老舊小區改造是群眾的期盼。李克強來到明德門北區，聽取西安市老舊小區改造匯報，詢問群眾對小區改造的需求。他走進居民家中，察看房屋狀況，關切詢問生活情況。他還考察了社區托幼設施和服務。李克強說，老舊小區改造能提高居民生活水平特別是解決困難群眾生活難題，也有利於擴大有效投資和消費。這件事光政府“獨唱”不行，還要創新機制吸引社會力量，居民共同參與，形成“大合唱”。不僅要改善硬件設施，還要增加養老托幼等民生服務，使小區不僅好看，更要好住。



在路邊小店，李克強了解日用品價格以及經營稅費。他還臨時拐進一家賣肉夾饃的小餐館，向店主和就餐群眾詢問豬肉價格上漲影響。李克強說，各級政府要多措並舉保證豬肉供應，努力穩定菜籃子價格，保障好困難群眾基本生活。他強調，要落實好個體工商戶稅費減免政策，這有利於增加就業，有就業群眾生活就有希望。



李克強來到三星（中國）半導體有限公司考察。他說，中國將堅定不移擴大開放，對在中國註冊的內外資企業一視同仁，持續改善營商環境，並加強知識產權保護，歡迎各國企業來華共享發展機遇。



正泰電氣西北產業園是東部產業轉移項目。企業負責人介紹已轉移多條生產線到這裡，拓展了新的發展空間。李克強說，西部發展潛力大，關鍵要大力營造好的營商環境，國家會給予更有針對性的政策支持。



銀西高鐵連接陜甘寧，建成後西安到銀川鐵路運行時間由14小時縮短至3小時。李克強冒雨來到施工現場考察。他強調，要高質量推進西部重大補短板工程建設，以有效投資為西部發展和民生改善打牢基礎。他叮囑工人們注意施工安全。



李克強來到西安交通大學考察國家重點實驗室，充分肯定他們的創新成果。得知學校畢業生留在西部比例逐年上升，他高興地說，過去有孔雀東南飛的現象，現在西部也在搭築引鳳高樓。他與院士、教授們親切交談，對他們紮根西部培養一代代人才表示感謝，希望學校為國家教育事業發展、重大科技攻關作出更大貢獻。



在瞪羚谷創業社區，年輕創客們向總理展示了“雙創”成果。李克強詢問還有哪些困難，大家反映希望得到融資支持和創新產品進入市場更加便利，李克強當即囑咐陪同考察的地方和部門負責人認真研究，營造良好的創業創新生態。他勉勵創客們由小團隊向獨角獸企業進軍。



李克強肯定近年來陜西經濟社會發展取得的成績，希望在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，勇於創新，奮發進取，譜寫三秦大地發展新篇章。



肖捷、何立峰陪同考察。