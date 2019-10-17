中評關注：客家妹遇到客家女婿　各擅勝場

蔡英文希望重現客家妹風潮。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹10月17日電（記者 黃文杰）桃竹苗向來是客家大票倉，蔡英文拼連任，挑戰者是中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜，蔡韓對決，一位是客家妹，一位是客家女婿，到底誰能爭取客家鄉親最多認同與支持？



桃竹苗過去被視為藍軍大票倉，以2012年大選為例，馬英九領軍的國民黨橫掃桃竹苗四縣市，不過，2016年大選，代表民進黨的蔡英文在桃竹苗“逆轉”成功，蔡在升格後的桃園市獲得54萬7573票，新竹市11萬3386票、新竹縣11萬4023票、苗栗縣13萬461票，勝過國民黨朱立倫。



向來是藍營“鐵板一塊”的客家票，開始鬆動了嗎？尤其蔡執政將屆滿四年，已經贏得客家鄉親的認同與支持？



以2018年縣市長選舉來看，扣除第三勢力搶票，民進黨在桃園市與新竹市還是佔優勢。



新竹市長選舉，國民黨許明財拿到6萬0508票，得票率27.87%，民進黨林智堅拿到10萬7612票，得票率49.56%，無黨籍謝文進拿到4萬4101票，得票率20.31%，桃園市長選舉，國民黨陳學聖拿到40萬7234票，得票率39.41%，民進黨鄭文燦拿到55萬2330票，得票率53.46%，無黨籍楊麗環拿到5萬1518票，得票率 4.98%。



新竹縣與苗栗縣，苗栗依舊“鐵藍”，國民黨徐耀昌拿到17萬5756票，得票率57.74%，民進黨力挺、無黨籍徐定禎拿到11萬2704票，得票率37.02%，新竹縣是三分天下，國民黨楊文科拿到10萬7877票，得票率38.19%，民進黨鄭朝方拿到7萬8170票，得票率27.68%，民國黨徐欣瑩拿到9萬1190票，得票率32.29%。



傳統上，桃竹苗確實是藍大於綠的艱困選區，但隨著客家年輕選民自主性愈來愈高，這樣情況逐漸改變，年輕人也會看地方的執政成績，尤其民進黨擅長運用行政資源。



陳水扁當年執政，頻頻對客家族群下功夫，大學成立客家學院，接著客家電視台、客家電台相繼成立，到蔡英文執政，大力推動“浪漫台三線”，希望台灣的客庄可以發展成為全世界的客家文化中心，讓客家人以客家為榮，讓客家年輕人可以回來創業，傳承客家文化傳統及語言。



這些在藍營土壤種下綠色種籽，不能說沒有效果，但是客家鄉親特別重視忠義精神。



拼連任的“客家妹”，用不甚熟練的客語，問候客家鄉親，展現對客家人的喜好，贏得好感，但也要面臨“客家女婿”的韓流風潮。



李佳芬有客家血統，讓韓國瑜這位客家女婿，有機會用忠義來爭取認同。



忠義精神，就是客家鄉親最崇尚對“國家”盡忠、對朋友有義，對妻子的愛、重視孩子的教育、重視好朋友相處、重視奮鬥過程。



民進黨已經想盡辦法，善用行政資源，爭取客家認同，一旦遇到客家女婿，擅長激起客家人的情感，在最後剩下不到三個月，就看怎樣變化。



當初國民黨在桃竹苗輸給民進黨，最關鍵還是國民黨上演“換柱”戲碼，想以“不投票”來教訓國民黨，卻害慘自己。



這個“換柱”教訓已經消失，就看桃竹苗客家鄉親，最後用選票做出怎樣的決定。