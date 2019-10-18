社評：積極構建與尼泊爾戰略互惠型夥伴關係

中評社香港10月18日電（評論員 胡志勇）近日，中國國家主席訪問尼泊爾，兩國元首共同宣布，在同舟共濟、合作共贏精神下，建立中尼面向發展與繁榮的世代友好的戰略合作夥伴關係。中、尼兩國簽署了20項協議，其中包括啟動對兩國間跨境鐵路的可行性研究。中國國家主席習近平與尼泊爾總理奧利會談期間強調，中尼將共建“一帶一路”同尼泊爾打造“陸聯國”國策對接。



中國與尼泊爾山水相依，人民世代友好。中、尼友好交往源遠流長。幾千年來，中國與尼泊爾的商賈、僧侶、工匠以西南絲綢之路為通道，茶馬互市，誦經傳道，交流技藝。中、尼兩國人民友好交往的歷史一直傳承到了現代，1955年中、尼兩國建交以來，雙邊關係全面發展，兩國人民的相互了解與友誼不斷加深。1996年，中尼兩國確立了世代友好的全面夥伴關係。



中國國家主席此次歷史性訪問將對中尼關係產生歷史性的影響，是中尼友好合作的里程碑，將極大地推動中尼關係向前發展。



中尼歷來是好鄰居、好朋友、好夥伴。在平等相待、和睦相處、世代友好、全面合作原則下，積極構建中尼面向發展與繁榮的世代友好的戰略合作夥伴關係，這種合作關係是戰略互惠型的夥伴關係，強調合作共贏。中國將積極加強與尼泊爾的政策溝通，開展治理能力交流合作，深入對接發展戰略，積極支持尼泊爾發展經濟、改善民生，努力實現“繁榮尼泊爾、幸福尼泊爾人”的美好願景。



尼泊爾是中國山水相連的友好鄰邦，是中國在南亞方向推進“一帶一路”合作的重要夥伴。尼泊爾是中國在南亞地區的重要經貿夥伴。2018年，中、尼雙邊貿易額達11億美元，同比增長了11.7%。中國將積極利用“一帶一路”項目，協助尼泊爾興建或更新高速公路，機場以及發電廠。積極考慮升級改造跨境公路，逐步增開邊境口岸，增加兩國直航，加強通信合作，加快構建跨喜馬拉雅立體互聯互通網路。預計2020年時青藏鐵路就可以通到吉隆口岸，以促進中、尼雙邊貿易發展。



中國的發展繁榮是尼泊爾的重要機遇。兩國關係是不同制度、不同大小國家關係的典範。建交以來，中、尼關係經歷了國際風雲變幻的歷史考驗，兩國關係順利發展，高層交往頻繁。中、尼兩國始終在和平共處五項原則基礎上開展互利合作。中、尼兩國在政治、經貿、文化及安全等領域的交流和合作成效很大。中、尼兩國在國際與地區事務中相互理解、相互支持，積極溝通協調。



中國在尼泊爾援建了大量的基礎設施工程建設，不僅改善了當地的基礎設施狀況，促進了當地居民的就業。推動了當地社會與經濟發展；而且為尼泊爾培養了很多人才；還將中國先進的管理經驗帶到了當地，提高了尼泊爾社會治理的水平。



加強與尼泊爾的戰略合作是中國南亞政策的重要組成部分，也是中國周邊外交的重要地區。加快提升聯通水平，中國將共建“一帶一路”同尼泊爾打造“陸聯國”國策對接，加強“一帶一路”框架下基礎設施互聯互通、災後重建、經貿投資等領域合作，積極促進貿易與投資，推進中尼跨境經濟合作區建設，推動產能和投資合作。加強人文交流與合作，積極打造人文合作新亮點，築牢雙方友好民意基礎。加強執法能力建設合作，共同打擊恐怖主義和跨國犯罪，維護共同安全，以構建全方位互利合作格局。