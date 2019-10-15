習近平應約同法國總統馬克龍通電話

中評社北京10月15日電／國家主席習近平15日應約同法國總統馬克龍通電話。



新華社報道，習近平感謝馬克龍在新中國成立70週年之際發來熱情洋溢的賀信。他指出，法國政府和人民為新中國建設發展提供了很多幫助和支持。中國的發展離不開世界，世界的發展也離不開中國。中國將繼續堅定奉行互利共贏的開放戰略，同包括法國在內的世界各國人民一道，推動構建人類命運共同體。



習近平強調，今年是中法建交55週年。今年3月，我應你邀請對法國進行成功國事訪問，我們共同掀開了兩國關係新篇章。雙方政治互信不斷鞏固，經貿、人文等領域務實合作取得新成績，在國際事務中的溝通協調更加有效。我願同你保持交往和溝通，推動兩國合作取得更多高質量成果，共同維護多邊主義，反對單邊主義，促進開放型世界經濟，攜手應對全球性挑戰。中方積極支持法方舉辦第二屆巴黎和平論壇。歡迎法方作為主賓國參加即將舉行的第二屆中國國際進口博覽會。



馬克龍表示，我再次祝賀中華人民共和國成立70週年。法中關係緊密持久。習近平主席今年3月對法國的國事訪問有力推動了法中全面戰略夥伴關係向前發展。當前形勢下，法中保持戰略溝通具有重要意義。法方願同中方深化貿易、民用核能、航空、文化等領域交流合作，共同振興多邊主義，攜手應對環境、氣候變化等重大全球性問題。我願同習近平主席保持密切交往，十分期待在不久的將來再次訪華。法方積極支持第二屆中國國際進口博覽會。



兩國元首還就共同關心的重大國際和地區問題交換了看法。