評民調高低　韓式金句：投票那天就知道

韓國瑜接受電視台專訪。（照片：YouTube） 中評社高雄10月15日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜正式請假拚大選，15日晚間播出中天電視台新聞龍捲風預錄專訪節目，韓式金句再現，韓國瑜首次提出“民調是冷冰冰的數字，民心是熱呼呼的感情”的話來形容，並反嗆，“蔡失去的是民心，投票那天就知道”。韓也強調，自己的民調跟蔡英文民調非常非常接近。



專訪中被主持人問到對民調的看法，韓國瑜選擇用“民調是冷冰冰的數字，民心是熱呼呼的感情”來回應這個問題，韓強調，自己的民調跟蔡英文民調非常非常接近，但有很多外圍的機構想要藉著冷冰冰的阿拉伯數字，來打擊韓國瑜支持者的信心，澆熄熱呼呼的感情，或者蒙蔽讓支持者焦慮。



韓國瑜說，他在選高雄市長之前做了大概100次的民調，輸了100次，所以他太了解有些民調公司有“機構效應”，有特殊目的，這他非常瞭解民意的狀態，對民調是了然於胸。



韓國瑜表示，他被抹黑攻擊成這樣，為何民調還沒有垮掉，就是因為民心思變，如果大部分民眾生活是快樂的，他民調早就被打趴了。他說，一個從事政治活動的人，重視的是民心，要關心熱呼呼感情的民心，不應該關切冷冰冰數字的民調，否則會失去民心，投票那天就知道了。



韓國瑜強調“我們的民調非常強”，且又重複一次“我們的民調非常強”。韓國瑜也呼籲支持者，“愛與包容，一起來翻轉台灣！”