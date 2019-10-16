快評：大陸很近美國太遠　台灣的真實處境

中評社快評／國民黨“總統”參選人韓國瑜昨晚用越南一句名言“天堂太遠，中國太近”來比喻兩岸關係，韓國瑜說越南如何處理與中國的關係，幾乎年年都是頭等大事，處理不好就很麻煩，這句話很值得台灣人民思考。



“天堂太遠，中國太近”是什麼意思，很容易理解。韓國瑜引用這句話談到兩岸關係，不一定貼切，但其用意、用心同樣容易理解。講到兩岸，其實用“大陸很近、美國太遠”更能反映台灣的真實處境。



“大陸很近、美國太遠”，不只是就地理位置的距離而言，兩岸同文同種、同屬一中，經貿、文化等各方面交流交往的廣度、深度，都非台美之間能比。民進黨重新執政三年多來採行“親美抗中”政策，台灣出現一系列困局，正正是因為“大陸很近、美國太遠”。



越南人說“天堂太遠，中國太近”，墨西哥人也常抱怨“離上帝太遠，離美國太近”。這是無法擺脫的地理及國際政治現實，越南人、墨西哥人一直在找尋利於自身發展的自處之道，有很多可借鏡之處。



台灣就在大陸的眼皮底下，與美國隔著太平洋。台灣處在大陸軍事、經濟等強大影響之下，如何處理兩岸關係，是頭等大事，處理不好就很麻煩，這是明擺著的事。“大陸很近、美國太遠”，民進黨的“親美抗中”政策已對台灣造成重大傷害，再推行下去，台灣的處境只會愈來愈被動。