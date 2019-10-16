美助理防長談五角大樓為對華競爭而改革機構

薛瑞福談美中戰略競爭與美中軍事接觸 詹姆斯敦截圖 中評社華盛頓10月15日電（記者 余東暉）繼透露五角大樓設立專門處理中國事務的副助理防長之後，剛訪華返美的美國國防部負責印太事務的助理防長薛瑞福（Randall Schriver）15日在此間詳細談到五角大樓為實施對華競爭而進行的機構改革。他透露，在專門負責中國事務的部門內，針對涉華不同領域，有相應的主管，幫助五角大樓在工作層面內部協調，而不必到高層才整合。



此次訪華之前，薛瑞福透露，五角大樓今年6月已经委任了专门负责中国事务的副助理防长斯布拉加（Chad Sbragia），他曾任美国海军陆战队中国研究主任，也曾在美国驻华使馆工作。在詹姆斯敦基金會15日舉行的“第九屆中國國防與安全會議”上發表演講時，薛瑞福談起如何實施印太戰略，更有效地與中國展開競爭時，進一步談到了五角大樓為此進行的機構改革。



薛瑞福透露，在他這個助理防長之下，有4個副助理防長，其中第四位是新設立的專門負責中國事務的副助理防長，專門為了應付中國競爭和挑戰。這個專司中國事務的部門超越了與解放軍的雙邊關係，而在這個部門內有不同的主管負責協調五角大樓不同領域的對華競爭。比如在中國事務部門裡有分別負責非洲、西半球、中東、歐洲和俄羅斯事務的主管；有人專門負責戰略與規劃；有人專門負責經濟與技術問題，包括5G挑戰、中國獲得技術等。這樣就能在本部門內協調處理相關事務，而不必到高層才整合。此舉是為了能夠以安全的方式，與中國進行更好、更有效的競爭。