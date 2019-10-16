把握生態國土建設的著力點

生態國土建設是惠及子孫後代的重大工程，要提高認識站位，加強系統設計，開拓生態國土建設新局面。 中評社北京10月16日電／國土是生態文明建設的空間載體，生態國土建設在生態文明建設中處於基礎和先導地位。這些年來，中國在生態國土建設中取得顯著成效，但也在某些領域面臨嚴峻挑戰。黨的十九大報告對生態文明建設提出更高要求，強調“堅持人與自然和諧共生”“開展國土綠化行動”。為進一步滿足人民日益增長的優美生態環境需要，加強生態國土建設應從優化國土空間開發格局、節約和集約利用資源、保護自然資源和修復生態、陸海統籌開發和保護海洋生態、完善自然資源管理制度等方面進一步發力。



生態國土建設的進展和成效



經濟日報發表中國社科院城市發展與環境研究所、生態文明研究智庫李紅玉文章介紹，近些年來，中國生態國土建設取得較大進展和顯著成效。一是進一步推動了國土空間開發優化。強化了生態國土建設的頂層設計和分領域謀劃，開展重點功能區建設，實施重點戰略和規劃環評，積極推進生態保護紅線劃定和落實。二是深入開展了資源綠色開發利用。深入實施科技綠色勘查開發，持續加大資源節約和集約力度。三是有效推進了自然資源保護和生態環境治理。統籌山水林田湖草系統治理，加快推進形成數量、質量、生態“三位一體”耕地保護格局，大力進行國土綜合整治，持續加強地質災害防治，加大環境污染治理和監管執法力度。四是加快實施了海洋綠色經濟發展和生態保護。持續推動海洋經濟綠色轉型，加大海洋生態保護力度。五是逐步完善了自然資源管理制度體系。形成了一批自然資源管理新機制，生態國土建設的法治體系不斷健全。但還要看到，在某些領域仍然存在嚴峻的挑戰，如建設用地低效利用問題依舊存在，礦產資源綜合利用程度較低，自然資源管理體制尚需完善等。



生態國土建設的主要任務



文章提出，按照生態文明建設總體要求，立足中國基本國情和國土資源基本特點，生態國土建設需要從以下幾個方面著手：



一是優化國土空間開發格局。中央關於加快推進生態文明建設的一個重要內容和主要目標就是優化國土空間開發格局。開展國土空間規劃，明確各類國土空間開發利用和保護的邊界，是優化國土空間開發格局的重要源頭保護手段和途徑。要建立協調統一的國土空間規劃體系，構建大中小城市和小城鎮協調發展體系，科學設置各類保護標準和紅線。



二是節約和集約利用資源。保護生態環境、遏制資源破壞和粗放無序開發的治本之策是節約和集約利用資源。要建立和實施嚴格的土地節約和集約利用制度體系，強化礦產資源綜合勘查、保護、合理開發和利用，全面節約和綜合利用礦產資源，有效調整優化能源結構。



三是保護自然資源和修復生態。要統籌山水林田湖草系統治理，著力點在於自然資源保護和生態修復。要構建自然修復為主、工程治理為輔的國土生態系統整體保護修復機制，加強國土綜合整治，保護礦山環境和防治地質災害。



四是陸海統籌開發和保護海洋生態。海洋資源是國民經濟社會發展的重要基礎和生態文明建設的重要領域，建設海洋強國是黨的十八大以來的重大部署，要著力提升海洋資源開發能力，加強海洋生態環境的保護和治理。應堅持陸海統籌，尊重海洋自然規律，實施海洋綜合管理，提高海洋生物資源生產能力，改善海洋生態環境。



五是完善自然資源管理制度。生態國土建設需要完善的制度保障。要加快和深化自然資源管理制度改革，對自然生態空間統一確權登記，加快完善自然資源有償使用制度，對自然生態空間進行用途管制。

