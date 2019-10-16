用中國智慧書寫糧食安全新答卷

中評社北京10月16日電／10月14日，《中國的糧食安全》白皮書發布。國務院新聞辦公室新聞發言人胡凱紅在新聞發布會上介紹，白皮書全景式展現70年來特別是黨的十八大以來中國糧食安全事業發展取得的歷史性成就、發生的歷史性變革，全面介紹中國深入實施國家糧食安全戰略，推動糧食產業高質量發展的理念和實踐，闡明中國將堅定維護世界糧食安全，推動構建人類命運共同體。



中國網發表時事評論員謝偉鋒 文章表示，“洪範八政，食為政首”。對於一個近14億人口的大國而言，糧食安全一直都是治國安邦的頭等大事。習近平總書記曾強調：“保障國家糧食安全是一個永恒的課題，任何時候這根弦都不能鬆。”擲地有聲的話語，為中國糧食安全事業發展提供了根本遵循，指明了前進方向。



站在新時代的歷史方位來看，無論是打贏脫貧攻堅戰，還是實施鄉村振興戰略，以及推動高質量發展，糧食安全事業發展在其中都擁有極高的權重，更處在秉軸持鈞的關鍵位置。再把視野放在世界的層面，全球人口和資源環境的矛盾突出，地區經濟和氣候變化的諸多未知，都讓糧食安全成為一道橫亘在整個人類面前的待解命題。是人口最大國，也是糧食產業大國，中國如何書寫糧食安全新答卷，整個世界都在予以觀望。



文章稱，新中國成立70年來，中國人民經過艱苦奮鬥和不懈努力，在農業基礎十分薄弱、人民生活極端貧困的基礎上，依靠自己的力量實現了糧食基本自給，不僅成功解決了近14億人口的吃飯問題，而且居民生活質量和營養水平顯著提升。



時間是最好的見證者。從外界對中國抱有“絕無可能養活10億人口”的深度擔憂，到我們向世界發出“中國基本解決了溫飽問題”的自信宣示，再到走出了一條符合本國國情的糧食安全高質量發展之路，中國在糧食安全取得了舉世矚目的巨大成就，這是對整個人類都具有重大意義的。當世人都在詫異和贊嘆於“用占世界7%的耕地養活了占世界22%的人口”的奇跡之時，這背後中國智慧帶來的啟示，更值得借鑒和深思。



文章指出，因地制宜，是糧食生長的樸素道理。在糧食安全的新答卷裡，卻是需要更加立體多元的答題智慧。中國深諳其理。堅決守住“一條紅線、兩個底線”，努力建成高產穩產的高標準農田，這是打好藏糧於地的基礎；加快糧食突破性“新品種”的成功選育和推廣，加強“新技術”的集成創新推廣，這是抓住種糧靠技的核心；大力構建新型農業經營體系，全力發展農業社會化服務組織，這是挖掘糧食生產的潛力……立足本國國情、糧情，貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念，具有幾千年農耕基因的中國人，讓自己的智慧始終有著時代的最新煥發，繼而去書寫糧食安全事業發展的新答卷。



兼顧國內國際兩個大局，著眼人類發展未來，中國始終是維護世界糧食安全的積極力量。聯合國《2019年全球糧食危機報告》就顯示，2018年，全球仍有53個國家的大約1.13億人處於重度饑餓狀態，較2017年的1.24億略有下降。報告同時認為，來自中國的農業援助和技術支持，正在助力非洲等貧困地區饑餓問題的緩解，為聯合國千年發展目標的實現做出了巨大貢獻。2019年6月，中國農業農村部副部長屈冬玉高票當選糧農組織新任總幹事，成為該組織歷史上首位中國籍總幹事。中國人能執“天下糧倉”的牛耳，這既凸顯出國際社會對中國糧食事業發展的認可，更是中國有能力投身到國際糧食安全事業管理體系的表現。



文章最後說，把飯碗端在手上這一個看似簡單的事情，卻早已超越了“吃飽飯”的本身意義。打造一個零饑餓的人類命運共同體，中國在糧食安全事業發展的表現，可期可待。任重道遠，行則必達。在充滿希望的肥沃田野上，我們糧食安全的事業定將大有可為。



